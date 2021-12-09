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    О динамичном росте машиностроения в 2021 году сообщили в Миннацэкономики

    9 Декабря 2021, 08:43

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Асет Иргалиев рассказал о росте в обрабатывающей промышленности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Обрабатывающая промышленность сохраняет устойчивую тенденцию роста. За январь - ноябрь текущего года объем производства вырос на 5,2%, 15 регионов показали положительный рост. Наибольшее увеличение отмечается в Алматы, Алматинской и Кызылординской областях», - сказал Асет Иргалиев на заседании Правительства.

    В разрезе отраслей обрабатывающей промышленности обеспечен динамичный рост производства продукции машиностроения – на 18,5%, в том числе автомобилестроения – на 21,3%, производства вагонов и локомотивов – на 56,7%, стройматериалов – на 9,2%, готовых металлических изделий – на 18,1%, пластмассовых изделий – на 41,4%, фармацевтической продукции на 27,9%, мебели – на 9,7%, одежды – на 8,7%.

    Ранее А. Иргалиев рассказал о росте экономики страны в текущем году. «В январе - ноябре текущего года темпы роста экономики Казахстана ускорились до 3,8%. За отчетный период по основным трендам наблюдается ускорение роста в секторе услуг, устойчивые темпы роста в реальном секторе, укрепление торгового баланса за счет высоких темпов роста экспорта, высокая инвестиционная активность в недобывающих отраслях», - сказал Асет Иргалиев.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Промышленность Экономика
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