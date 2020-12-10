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    О деятельности Центра непартийного наблюдения за выборами рассказала Бану Нургазиева

    10 Декабря 2020, 20:32

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 10 декабря 2020 года в городе Нур-Султане состоялась пресс-конференция Центра непартийного наблюдения за выборами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу центра.

    Руководитель центра, президент Гражданского альянса Казахстана Бану Нургазиева рассказала о деятельности данного центра, приверженности общественных организаций Декларации глобальных принципов непартийного наблюдения и мониторинга выборов, подписанной 245 организациями-членами Глобальной сети национальных наблюдателей за выборами из почти 90 стран мира.

    «Гражданский альянс Казахстана как крупнейшее объединение негосударственных организаций решил консолидировать усилия различных НПО и создал этот центр, который готов к конструктивному сотрудничеству со всеми непартийными наблюдателями. Центр будет проводить обучение наблюдателей в рамках лучших мировых стандартов, чтобы максимально охватить избирательные участки по всей стране», - отметила Бану Нургазиева.

    Нурлан Утешев, заместитель председателя Федерации профсоюзов РК, рассказал о работе Республиканского штаба наблюдателей Федерации профсоюзов Казахстана.

    «За время, прошедшее с первого заседания Республиканского штаба ФПРК, из почти 7 тысяч наблюдателей прошли обучение около 2,5 тысячи человек. На втором заседании дополнительно поднимались вопросы повышения качества обучения и методических материалов для наших наблюдателей».

    Известный общественный деятель Айгуль Соловьёва рассказала о проекте Хартии независимых наблюдателей: «Хартия основана на принципах ОБСЕ и Конвенции о стандартах демократических выборов. Любые общественные объединения и гражданские активисты могут присоединиться к хартии».

    Приглашенные эксперты - президент Международного центра геополитического прогнозирования «Восток-Запад» доктор политических наук, профессор Карлыгаш Нугманова, профессор Института дипломатии, кандидат исторических наук Таисия Мармонтова проанализировали и дали свою оценку данным инициативам.

    В онлайн-формате прозвучало мнение одного из авторитетных политологов страны члена Национального совета общественного доверия директора ОО «Центр актуальных исследований «Альтернатива» Андрея Чеботарёва.

    «Я приветствую создание такого центра и такой инициативы. Я ознакомился с международными документами по поводу непартийного наблюдения за выборами, это Декларация принципов и Кодекса этики непартийных наблюдателей, принятых под эгидой ООН. Поэтому ваш центр не просто стал одним из форматов независимого наблюдения, но вы фактически подхватили международную инициативу».

    В пресс-конференции приняли участие посредством платформы Zoom региональные наблюдатели центра, представители различных НПО и представители средств массовой информации.

    В завершении пресс-конференции участники ответили на вопросы журналистов.

    Ранее сообщалось, что в столице открылся Центр непартийного наблюдения за выборами.


    Автор:

    НПО Выборы Общество Выборы-2021
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