О детях, коронавирусе и лекарствах: в ФСМС ответили на популярные вопросы населения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Фонде социального медицинского страхования ответили на часто задаваемые вопросы казахстанцев касательно оказания медпомощи и участия в системе ОСМС, передает корреспондент МИА «Казинформ».

- Где я могу посмотреть, какие клиники работают по медстраховке. И могу ли я сама выбрать клинику, где лечиться?

- Ознакомиться со списком медицинских организаций, оказывающих медицинские услуги по ГОБМП и ОСМС, можно на официальном сайте Фонда социального медицинского страхования в разделе «Выбрать клинику» .

Каждый имеет право свободного выбора врача и поликлиники. Сменить медучреждение можно в период кампании по прикреплению, один раз в год по праву свободного выбора, а также в случаях, если человек поменял место постоянного или временного проживания, работы или учебы, переехал в другой населенный пункт, или если поликлиника, куда он относился, была реорганизована.

- Хочу пройти реабилитацию после перенесенной коронавирусной инфекции. Что нужно сделать для этого?

- В первую очередь, обратиться к своему лечащему врачу. Врач в поликлинике даст направление на консультацию врача-реабилитолога или мультидисциплинарной группы, которые проведут оценку состояния и подберут необходимый курс восстановительных мероприятий. Они направлены на нормализацию дыхания, снижение осложнений, улучшение качества жизни и облегчение симптомов беспокойства и депрессии. Пройти реабилитацию при наличии показаний могут также те граждане, которые лечились дома и не обращались в медицинские организации. Алгоритм действий для них идентичен. Стоит отметить, что медицинская реабилитация, в зависимости от степени функциональных нарушений, может проводиться как в стационарных, так и в амбулаторных условиях.

- Нахожусь в декретном отпуске. Имеет ли право на услуги по ОСМС мой ребенок?

Дети относятся к льготной категории граждан – взносы за них ежемесячно производит государство.

Пакет ОСМС для детского населения включает в себя: профилактические осмотры, консультации узких специалистов, динамическое наблюдение при хронических заболеваниях, стоматологические и диагностические услуги, специализированную помощь, медицинскую реабилитацию после хронических заболеваний.

- Я официально не работаю, младшему сыну около 2 лет. Состою на учёте у эндокринолога с микроаденомой гипофиза уже третий год. В этом году хочу по направлению пройти МРТ с введением контрастного вещества. Положена ли мне бесплатно эта процедура? До этого я проходила обследование всегда платно.

Да, поскольку вы относитесь к льготной категории граждан, вы можете пройти эту процедуру бесплатно. Для этого необходимо обратиться к лечащему врачу и получить направление: важно, чтобы оно содержало пояснение – «с контрастом».

- Врач выдал мне направление на МРТ, но все дни расписаны, и моя очередь подойдет только через месяц. Почему, чтобы получить услугу, нужно так долго ждать?

- Максимальный срок ожидания приема узких специалистов и получения диагностических услуг – 10 дней, при экстренных показаниях – два дня.

В случае, если запись назначают на более поздний срок, пациент вправе обратиться в другую медорганизацию, которая проводит МРТ по ОСМС. После получения услуги в платёжной системе Фонда автоматически сформируется договор соисполнения.

- Я беременна, беспокоит зубная боль. Можно ли пройти лечение по ОСМС, если да, как это сделать?

- Да. Чтобы получить стоматологическую помощь, необходимо обратиться в стоматологическую клинику, которая оказывает услуги по ОСМС. Найти их можно на сайте ФСМС. При этом наличие направления из поликлиники необязательно.

Кроме беременных женщин экстренная помощь – удаление зуба и установка химической пломбы – оказывается детям до 18 лет, участникам Великой Отечественной войны, инвалидам 1, 2, 3 групп, многодетным матерям, награжденным подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа», получателям адресной социальной помощи, пенсионерам по возрасту.

Плановая помощь кроме беременных доступна также детям. Она включает в себя: обезболивание, наложение пломбы, терапевтический прием, лечение пульпита, периодонтита, полное функциональное восстановление анатомической формы зуба при гипоплазии, флюорозе.

- Скажите, пожалуйста, где можно ознакомиться со списком бесплатных лекарств для детей?

- Перечень лекарственных средств и медицинских изделий, доступных бесплатно по ГОБМП и ОСМС, утвержден приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан №666 от 29 августа 2017 года. Найти его можно в информационно-правовой системе «Әділет».

- Состою на учете в онкодиспансере, у меня скоро плановый осмотр, смогу ли я пройти его бесплатно? Не работаю, не плачу взносы в ОСМС.

- Динамическое наблюдение пациентов, состоящих на учете в онкодиспансере, проводится в рамках ГОБМП. Соответственно, для прохождения планового осмотра по заболеванию статус застрахованности в системе ОСМС не требуется.

- Ребенку 3 месяца, плохо себя чувствует, но температуры нет. Имеем ли мы право вызвать врача на дом?

- Дети до пяти лет, беременные и родильницы обслуживаются на дому при любом ухудшении состояния здоровья. Вызвать медицинского работника нужно как минимум за 2 часа до окончания его рабочего дня, иначе есть риск, что он не успеет оказать услугу. В зависимости от симптоматики прийти может участковая медсестра или врач.

- Я индивидуальный предприниматель, производил взнос за ОСМС и нечаянно указал сумму больше необходимой. Можно ли вернуть средства?

- Для возврата ошибочно или излишне оплаченных средств необходимо обратить в госкорпорацию «Правительство для граждан», написать соответствующее заявление и предоставить квитанцию или чек об оплате.

Затем нужно будет заново оплатить взносы за те месяцы, где была допущена ошибка.