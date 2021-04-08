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    О дальнейшей судьбе космодрома Байконур высказался Сергей Лавров

    8 Апреля 2021, 14:41

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстан и Россия договорились совместно отметить юбилей полета Юрия Гагарина в космос. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В июне прошлого года исполнилось 65 лет космодрому Байконур. 4 октября 2021 года - годовщина запуска первого искусственного спутника Земли. Отдадим должное успехам, которых мы достигли совместными усилиями в области мирного освоения космоса», - сказал Сергей Лавров после встречи со своим казахстанским коллегой Мухтаром Тлеуберди.

    Глава МИД РФ также высказался о дальнейшей судьбе космодрома Байконур.

    «Сегодня на нашей совместной повестке дня находятся инициативы, которые нацелены на создание в Казахстане собственного космического потенциала, оказание третьим сторонам услуг по использованию космодрома для коммерческих ракетных пусков. Договорились и о том, как будем отмечать юбилей полета Юрия Гагарина в космос», - отметил Сергей Лавров.

    Автор:

    Серик Сабеков

    МИД РК Освоение космоса Байконур Россия
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