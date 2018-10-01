О чем рассказали представители МФЦА костанайским студентам

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанае Международный финансовый центр «Астана» под эгидой Международной организации комиссий по ценным бумагам «IOSCO» провел встречу со студентами КГУ им. А. Байтурсынова, где были разъяснены и обсуждены возможности центра для будущего бизнеса, особенности выпуска зеленых и исламских облигаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Представители МФЦА выехали в регионы с целью разъяснения основных направлений своей работы и, в целом, повышения уровня финансовой и инвестиционной грамотности населения.

Как отметила глава Центра зеленых финасов МФЦА Асель Нурахметова на встрече со студентами экономического факультета КГУ им. А. Байтурсынова, для них сейчас крайне важно понимать всю важность развития финансового рынка страны.

«Повышая финансовую грамотность, вы повышаете и свои возможности в дальнейшем. Студенты должны накапливать знания в финансовой сфере, у вас в будущем будет возможность проходить практику в МФЦА. Если есть какие-то идеи, то мы готовы их рассмотреть», - сказала А. Нурахметова.

Рассказала спикер и о своем направлении деятельности - истории становления зеленых финансов, в частности, казахстанский опыт.

«Казахстан планирует к 2050 году долю альтернативных и возобновляемых источников энергии повысить до 50%. Сейчас эта доля составляет всего 1%. В энергоэффективности стоит задача по снижению энергоемкости ВВП на 10%. Учитывая все эти глобальные инициативы и цели, 80% от всех глобальных инвесторов приняли для себя принципы ответственного инвестирования. То есть отныне у них в портфеле должны быть зеленые проекты обязательно», - поделилась А. Нурахметова.

«Какие финансовые инструменты существуют в мире? Это зеленые облигации (оборот этих облигаций сейчас достигает 200 млрд долларов), также такие инструменты, как зеленые кредиты, зеленые кредитные карты, зеленые автокредиты, зеленые закупки.

В целом, зеленые финансы - это не только катализатор экономического роста, но и развитие финансовой индустрии, увеличение рынка капитала и возможностей», - отметила А. Нурахметова.

В чем преимущества сотрудничества с МФЦА, студентам рассказала эксперт Департамента регистрации и лицензирования Комитета МФЦА по регулированию финансовых услуг Айнур Кадырбаева.

«В первую очередь, это стратегическое расположение в Астане, особый правовой регуляторный режим, специальные налоговый и визовый режимы, суд и арбитражный центр. Участники могут воспользоваться всеми ресурсами МФЦА, - сказала А. Кадырбаева. - Мы предоставляем широкий спектр форм, в которых можно создать компанию. Я думаю, среди студентов всегда есть наиболее предприимчивые, полные бизнес-идей. Вы можете прийти на площадку МФЦА, реализовать свои идеи, открыть с нуля компанию или бизнес-партнерство. Мы в качестве регулятора предоставим все условия, объясним порядок реализации проекта, открытия компании».

Как оказалось, для регионального бизнеса МФЦА открыт также, как и для зарубежных компаний. Центр предоставляет площадку для регистрации как для финансовых компаний, так и консалтинговых. Представляет центр своим компаниям-участникам налоговые преференции, специализированный правовой режим.

«МФЦА является частью государственной реформы «100 конкретных шагов». Впервые идея создания появилась в 2015 году. В 2016 году мы уже приступили к созданию органов МФЦА. Мы рассматриваем МФЦА в целом не только для Казахстана, но и для соседних регионов, что дает возможность привлекать инвестиции. В целом, мы рассматриваем МФЦА, как финансовые врата в ЕАЭС, - сказал управляющий директор по финансовым технологиям Комитета МФЦА по регулированию финансовых услуг Асылбек Давлетов. - Что касается сегодняшней встречи, то основная ее задача - в повышении финансовой грамотности населения. Вы, студенты - это будущие инвесторы, будущие профессионалы финансового рынка. И вы станете частью этой системы в будущем».

На вопросы студентов, которых, к слову, было немало, спикеры дали развернутые и доступные ответы.

Сегодня представители МФЦА намерены провести встречу с бизнес-сообществом региона.



