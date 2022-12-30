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    О чем мечтает министр по ЧС Юрий Ильин

    30 Декабря 2022, 12:59

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В преддверии Нового года министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин рассказал о своей заветной мечте, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Как министр, ставлю перед собой вопросы: добиться повышения заработной платы для личного состава, увеличить материально-техническое оснащение, то есть, произвести переоснащение, позволяющее оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации. Заветная мечта – создание новых подразделений, строительство новых пожарных частей, создание морского отряда на Каспии, которого у нас нет, к сожалению», - поделился министр.

    Юрий Ильин отметил, что Каспийское море только сейчас начинает больше развиваться в транзитном режиме: грузы, перевозки, возможно, увеличатся пассажирские перевозки, контейнерные перевозки.

    «Хотелось бы создать морской отряд ЧС, который реагировал бы на все чрезвычайные ситуации, которые могут произойти на акватории Каспийского моря», - добавил Юрий Ильин.

    Ранее министр по чрезвычайным ситуациям ответил на вопросы о том, какие задачи и планы ставит ведомство на предстоящий год. В приоритете – снижение количества чрезвычайных ситуаций.


    Кадр из видео/instagram.com/tjm_mchs

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    МЧС Новый год
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