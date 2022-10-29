О чем мечтает Халық Қаhарманы, заслонивший бойца от взорвавшейся гранаты

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По тем подвигам, что в армейские будни совершают казахстанские воины, можно написать отдельную книгу о супергероях. Эти батыры живут среди нас. Они не обладают сверхспособностями, не умеют читать мысли или телепортироваться. Только храброе сердце помогает им совершать отважные поступки, которые они называют гражданским долгом. О подвиге одного из офицеров расскажет корреспондент МИА «Казинформ».

Чуть более шести лет назад в карагандинском учебном центре произошел инцидент, который мог бы обернуться настоящей трагедией. Молодой солдат срочной службы Нацгвардии Абзал Султангулов неудачно бросил боевую гранату, и она скатилась в окоп. В этот момент поблизости оказался полковник Кайрат Умбетов. Без раздумий он оттолкнул бойца и закрыл своим телом от смертельных осколков гранаты. Офицер получил 31 осколочное ранение - в обе ноги и в правое плечо. Солдат срочной службы Абзал Султангулов отделался более легкими травмами. За проявленное мужество и самоотверженность полковник Кайрат Умбетов удостоился звания Халық Қаһарманы и знаков особого отличия – Золотой звезды и ордена «Отан». Его подвиг – настоящий пример мужества и храбрости для его солдат.

«Когда это произошло, я был уверен в том, что меня одного не оставят. Меня поддерживают командиры, руководство. Мне всегда окажут медицинскую, психологическую помощь. То, что произошло шесть лет назад, не считаю подвигом или смелым поступком. Это работа, которую я ежедневно выполнял. Как можно было поступить иначе? Как руководитель я должен наблюдать за действиями солдата. Я несу ответственность перед его родителями, семьей. Поэтому, чтобы сохранить жизнь бойца, поднял его за бронежилет, отодвинул на два шага назад, посадил в угол окопа и прикрыл своим телом. В тот день первую операцию мне сделали в городской больнице Караганды. Через четыре дня провели вторую операцию в многопрофильной больнице имени профессора Макажанова. На восстановление понадобилось три месяца. Меня лечили опытные военные врачи, медсестры. Мое здоровье было в надежных руках. Благодаря их профессионализму, заботе хватило трех месяцев, чтобы снова встать в строй», - поделился полковник.

Кайрат Умбетов отметил, что в тот момент почувствовал большую ответственность за жизнь молодого солдата. И даже очнувшись после операции, он сразу же спросил у стоящих рядом людей: «Жауынгер аман ба?». Когда сказали, что все хорошо, он успокоился.

«По утрам мы не просыпаемся с мыслью: вот бы сегодня совершить героический поступок. Все произошло внезапно. Так же, как и в обычные дни, я просто пришел на службу. Каждый командир несет ответственность за жизнь и здоровье солдат. Даже страшно подумать о последствиях, если бы вовремя не заметил гранату. Какой была бы реакция родителей? И в мирное время, и при выполнении каких-то задач несем ответственность за своих подчиненных. Есть выражение «овладеть знаменем проще, чем его удержать». Это огромная ответственность. Во-первых, нужно самому быть дисциплинированным, обучая личный состав. Я проходил службу на должностях командиров подразделений, воинских частей и всегда старался быть достойным примером для молодых солдат», - рассказал офицер.

Полковник признался, что этот случай никак не сказался на его последующем выборе. У него никогда не возникала мысль бросить службу.

«Уже не то время, чтобы выбирать другую профессию. Даже если предложат другую работу, не соглашусь. С 16 лет каждый из нас поступает в военное училище. Затем продолжаем обучение в академии. Как и врачи, военные не могут обучаться заочно. Каждое обучение дает нам возможность отточить навыки, повысить уровень боевой готовности», - пояснил он.

Офицер пошел по стопам отца и деда, и продолжил семейную династию.

«Дедушка по линии отца служил в армии, фронтовик, воевал в годы Второй Мировой войны. Отец был офицером внутренних войск, затем служил в органах внутренних дел. Вырос на рассказах отца и дедушки. Всегда интересовался воинской службой. Так, поступил в военное училище. Младший брат - офицер Вооруженных сил. Он трудится в Министерстве обороны РК», - рассказал полковник.

Вдохновляли нашего героя и советские военные фильмы, рассказы. В ходе нашей беседы он вспомнил отрывки из фильма «Офицеры», книгу «Волоколамское шоссе» Александра Бека, «зарницу», в которую дети очень часто играли в пионерских лагерях.

«Это все было заложено со школьной скамьи. В школе не пропускали занятия по начальной военной подготовке, обучаясь в военном училище, с особым наслаждением читали книгу «Воспоминания и размышления» Маршала Советского Союза Георгия Жукова. Все это повлияло на выбор будущей профессии – стать военным», - рассказал Кайрат Умбетов.

Кстати, на рабочем столе полковника всегда можно увидеть книгу, а на отдельной полке хранятся документальные и художественные фильмы о Национальной гвардии РК. И эти фильмы основаны на реальных событиях - подвигах, которые совершили воины войск правопорядка. На устах каждого военнослужащего Национальной гвардии пример истинного героя солдата срочной службы Ербола Отарбаева. Отважный поступок Ербола Отарбаева вдохновил режиссеров на создание художественного фильма «Шестой пост».

Ранним утром 22 июня 2010 года из колонии строгого режима в Актау более 60 заключенных пытались совершить дерзкий побег. Рядовой Ербол Отарбаев в ту ночь стоял в карауле на своем шестом посту. Он в одиночку противостоял вооруженным преступникам, остановив 40 человек. 21 человеку удалось проскочить после того, как у Ербола закончились патроны. Рядовой получил серьезное ранение, перенес операцию и указом Президента Республики Казахстан был награжден орденом «Айбын» ІІІ степени за мужество и героизм при несении боевой службы.

«Ербол Отарбаев по сей день продолжает службу в войсках правопорядка. В 2011 году он поступил в военный институт Национальной гвардии. Окончил вуз по специальности воспитательная и социально-правовая работа и в настоящее время проходит службу в Алматы в должности заместителя командира батальона. В нашей большой семье очень много ребят, которые не боятся, готовы пожертвовать своим здоровьем и жизнью на боевой службе», - подчеркнул Кайрат Умбетов.

Сам полковник в мае этого года был назначен заместителем Главнокомандующего Национальной гвардии РК по воспитательной и социально-правовой работе. Кайрат Умбетов занимается вопросами воспитания личного состава в духе патриотизма, организации воспитательной работы в войсках, идеологической и культурно-массовых работ. Недавно под его руководством завершилась работа информационно-пропагандистской группы. Военнослужащие под девизом «Қазақстан Республикасына қызмет етемін» посетили 12 регионов страны. Они навестили ветеранов Великой Отечественной войны, воспитанников детских домов, порадовали жильцов Домов престарелых концертной программой. Вручили благодарственные письма от имени Главнокомандующего Национальной гвардии. Проводили встречи с семьями, родителями военнослужащих. Также провели встречи с молодежью, администрацией городов, сотрудниками органов внутренних дел, школьниками и студентами.

«Наша подрастающая молодежь очень воспитанная. Есть смелые ребята. Молодежь, которая пополняет ряды Национальной гвардии, очень образованная. Много талантливых ребят, солдат со спортивными разрядами. В нашей воинской части служат ребята, которые окончили вуз по актерскому направлению. Когда выезжали в регионы в ходе работы информационно-пропагандистской группы, они были в составе нашей группы. Сами сочинили песни, их исполнили. Даже ребята, которые не имеют образования, обладают хорошими способностями по ведению социальных сетей», - поделился полковник.

К слову, в этом году Национальная гвардия также отметила 30-летний юбилей. «Мы - ровесники Независимости», - гордо подчеркнул полковник.

Кстати одного из сыновей Кайрата Умбетова зовут Улан. Увидев на улице молодых гвардейцев, юный патриот всегда здоровается с ними и с гордостью говорит: «Меня тоже зовут Улан». Полковник Умбетов считает, что его дети сделают осознанный выбор в будущем. Однако в глубине души он мечтает, чтобы сыновья продолжили семейное дело и стали настоящими патриотами своей страны. Помимо сыновей Улана и Алана Кайрат Умбетов вместе с супругой воспитывают маленькую принцессу Анель. Свободного времени у военных бывает немного. Тем не менее, наш герой старается уделять больше внимания семье и воспитанию детей, находит время для занятий спортом.

В завершение беседы мы поинтересовались: о чем же мечтает Халық Қаһарманы.

«Наверное, о спокойствии и благополучии, чтобы в нашей стране царил мир, чтобы наша армия привлекалась только на учения и парады, а народ оставался доброжелательным, гостеприимным. Пусть будет мир в нашей необъятной стране», - заключил полковник Кайрат Умбетов.