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    О чем говорили на встрече Мурат Нуртлеу и Александр Лукашенко

    19 Июня 2023, 14:54

    МИНСК. КАЗИНФОРМ — Заместитель Премьер-министра - Министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко в Минске, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Спасибо, Мурат Абугалиевич, что вы приехали к нам с официальным визитом. Я думаю, это серьезный шаг в укреплении наших отношений. Хотя мы можем констатировать сегодня, что отношения между Беларусью и Казахстаном находятся на очень высоком уровне. Но, как говорят спортсмены, есть над чем работать», - поприветствовал Александр Лукашенко.

    Он отметил, что отношения двух стран — это фундамент и в рамках многосторонних отношений, особенно в ОДКБ и ЕАЭС.

    По словам президента, Казахстан всегда играл важную роль в формировании этих структур, так же, как и Беларусь.

    «Поэтому Казахстан, Россия и Беларусь, глядя вперед, я вижу такой притягательный центр для других государств. Надеяться на то, что придет какой-то богатый сосед и нам поможет, не приходится. К сожалению, мир сегодня эгоистичен. Вы (министры иностранных дел) это видите лучше, чем я. Поэтому надо в данный момент, по крайней мере, надеяться только на себя и на своих друзей, которые всегда придут на помощь и поддержат. Такой мы видим позицию наших казахстанских друзей», - добавил глава Беларуси.

    Вместе с тем Александр Лукашенко добавил, что в стране внимательно наблюдают за процессами трансформации казахстанского института управления и общества, в том числе и вашего общества.

    «Много чего берем на карандаш, как у нас говорят. Очень правильно вы делаете, укрепляя и независимость своего государства, тем самым и безопасность, что немаловажно сегодня. Поэтому я прошу вас моему доброму другу передать самые теплые пожелания - Президенту Касым-Жомарту Кемелевичу. Вы должны знать, что Беларусь всегда была вашим другом. И на нас вы, если вам нужно будет, можете рассчитывать. Еще раз благодарю вас за то, что вы приехали в Беларусь», - заключил он.

    Автор:

    Анеля Касымова

    МИД РК Беларусь
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