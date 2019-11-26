О чем говорил Президент Казахстана с главами зарубежных дипломатических миссий

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главами иностранных дипломатических миссий, аккредитованных в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Обращаясь к участникам, Касым-Жомарт Токаев назвал встречи с дипломатическим корпусом хорошей традицией, направленной на укрепление двустороннего и многостороннего сотрудничества. Как сказал Президент, такой диалог предоставляет возможность обсудить приоритеты внешней и внутренней политики нашей страны.





- Мы последовательно осуществляем сбалансированную, постепенную политическую модернизацию. Наши приоритеты основаны на стандартах ведущих стран ОЭСР. Правительство предпринимает смелые и уверенные шаги к достижению этой цели. Основой государственной системы Казахстана является формула: «Сильный президент - влиятельный Парламент - подотчетное Правительство», - отметил Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев рассказал главам дипломатических миссий о реализации концепции «слышащего» государства, деятельности Национального совета общественного доверия.

- Мы работаем над тем, чтобы Правительство эффективно реагировало на жизненные потребности граждан. Как Глава государства, я привержен развитию политических партий с целью поддержки и продвижения плюрализма в нашем обществе. Поэтому в настоящее время пересматриваются законодательные нормы, регулирующие проведение мирных митингов. Мы активно работаем над укреплением роли гражданских институтов с целью повышения подотчетности всех государственных органов, - сказал Президент.





Говоря о реформах в правоохранительной и судебной системе, Касым-Жомарт Токаев заявил, что благополучие государства зависит от уровня доверия граждан к этим институтам.

- Мы осознаем, что политическая стабильность и эффективность государственного аппарата неотделимы от экономического роста. Есть ряд достижений в этой области. ВВП страны за 10 месяцев 2019 года вырос на 4,4 %. В рейтинге Doing Business-2020 Казахстан находится на 25-й позиции. В Глобальном индексе конкурентоспособности наша страна на 55-м месте. В следующие пять лет мы планируем существенно улучшить наши позиции в международных рейтингах, - сообщил Глава государства.





Президент подчеркнул, что Казахстан по-прежнему открыт для международного сотрудничества и продолжит политику конструктивного и сбалансированного взаимодействия со стратегическими партнерами и всеми заинтересованными странами. В фокусе внимания внешней политики остается глобальное межконфессиональное согласие, противодействие распространению идеологии нетерпимости и радикализма.

- Мы будем продвигать и поддерживать конструктивные инициативы, направленные на обеспечение региональной и глобальной стабильности. Это, прежде всего, укрепление азиатской и евро-азиатской безопасности, упреждение ядерной и террористической угрозы, - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Приоритетными векторами казахстанской внешней политики, по словам Главы государства, остаются взаимоотношения с Российской Федерацией, КНР, США, странами Европейского Союза, Центральной Азии. В выступлении также было отмечено, что Казахстан продолжит активную работу по развитию многостороннего сотрудничества и взаимодействия в рамках международных организаций и финансовых институтов.

В завершение встречи по сложившейся традиции выступил дуайен дипломатического корпуса – посол Республики Беларусь в Казахстане Анатолий Ничкасов.

С полным текстом выступления Главы государства можно ознакомиться по ссылке .