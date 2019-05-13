-
-
-
-
-
-
16:10 56
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
О чем должны помнить казахстанские блогеры при агитации за кандидатов в Президенты
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские блогеры должны предоставить равные возможности для агитации всем кандидатам в Президенты РК. Об этом на брифинге заявила член Центральной избирательной комиссии РК Зауреш Баймолдина, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Речь идет о том, что блогер должен предоставить равные возможности всем кандидатам. Любое СМИ обязано предоставлять равные возможности. Скажем, если он хочет опубликовать о каком-либо из кандидатов, то такую же возможность он должен предоставить и другим кандидатам. Но это не означает, что все кандидаты этим воспользуются, так ведь? Главное, чтобы средство массовой информации объявило об этом: на каких условиях, в каком объеме и так далее будет предоставляться информация в пользу того или иного (кандидата), то есть как будет проводиться агитация», - пояснила Зауреш Баймолдина.
По ее словам, несоблюдение этого принципа будет рассматриваться как нарушение.
«Это побуждение поддержать одного и, наоборот, не поддерживать другого кандидата», - сказала Зауреш Баймолдина.
- Предстоящие выборы несут некий элемент неожиданности - эксперт
- Омбудсмен РК встретился со спецдокладчиком ООН по защите прав человека в условиях борьбы с терроризмом
- ЦИК зарегистрировал 67 международных наблюдателей на выборы Президента РК
- Касым-Жомарт Токаев провел совещание с членами своего штаба
- Доверенные лица кандидатов в Президенты приступили к работе в СКО
- Предвыборный штаб кандидата в Президенты от НДПП «Ауыл» заработал в Алматы
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана