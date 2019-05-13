Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Нур-Султан: 18 °С
Алматы: 26 °С
USD 380.53 EUR 426.23
RUB 5.83 CNY 56.15
Скачать
Новости
Вся лента >>>

О чем должны помнить казахстанские блогеры при агитации за кандидатов в Президенты

13 Мая 2019 14:17 267
Поделиться:
О чем должны помнить казахстанские блогеры при агитации за кандидатов в Президенты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские блогеры должны предоставить равные возможности для агитации всем кандидатам в Президенты РК. Об этом на брифинге заявила член Центральной избирательной комиссии РК Зауреш Баймолдина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Более 500 независимых наблюдателей подготовят в Актюбинской области
Предстоящие выборы несут некий элемент неожиданности - эксперт ЦИК зарегистрировал 67 международных наблюдателей на выборы Президента РК

«Речь идет о том, что блогер должен предоставить равные возможности всем кандидатам. Любое СМИ обязано предоставлять равные возможности. Скажем, если он хочет опубликовать о каком-либо из кандидатов, то такую же возможность он должен предоставить и другим кандидатам. Но это не означает, что все кандидаты этим воспользуются, так ведь? Главное, чтобы средство массовой информации объявило об этом: на каких условиях, в каком объеме и так далее будет предоставляться информация в пользу того или иного (кандидата), то есть как будет проводиться агитация», - пояснила Зауреш Баймолдина.

По ее словам, несоблюдение этого принципа будет рассматриваться как нарушение.

«Это побуждение поддержать одного и, наоборот, не поддерживать другого кандидата», - сказала Зауреш Баймолдина.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Выборы 2019, Другие государственные органы,
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Загрузка...
...
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Архив