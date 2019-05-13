О чем должны помнить казахстанские блогеры при агитации за кандидатов в Президенты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские блогеры должны предоставить равные возможности для агитации всем кандидатам в Президенты РК. Об этом на брифинге заявила член Центральной избирательной комиссии РК Зауреш Баймолдина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Речь идет о том, что блогер должен предоставить равные возможности всем кандидатам. Любое СМИ обязано предоставлять равные возможности. Скажем, если он хочет опубликовать о каком-либо из кандидатов, то такую же возможность он должен предоставить и другим кандидатам. Но это не означает, что все кандидаты этим воспользуются, так ведь? Главное, чтобы средство массовой информации объявило об этом: на каких условиях, в каком объеме и так далее будет предоставляться информация в пользу того или иного (кандидата), то есть как будет проводиться агитация», - пояснила Зауреш Баймолдина.

По ее словам, несоблюдение этого принципа будет рассматриваться как нарушение.

«Это побуждение поддержать одного и, наоборот, не поддерживать другого кандидата», - сказала Зауреш Баймолдина.