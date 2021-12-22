О чем договорились участники 17-й встречи по Сирии в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О чем договорились участники 17-й международной встречи высокого уровня по Сирии в Нур-Султане, рассказал директор Департамента Ближнего, Среднего Востока и Африки МИД РК Онталап Оналбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил Онталап Оналбаев, представители Исламской Республики Иран, Российской Федерации и Турецкой Республики, как стран-гарантов Астанинского формата:

1. Подтвердили свою неизменную приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики, а также целям и принципам Устава ООН, и подчеркнули, что эти принципы подлежат всеобщему соблюдению и уважению.

2. Выразили решимость продолжать взаимодействие в целях борьбы с терроризмом во всех его формах и проявлениях и противостояния сепаратистским планам, направленным на подрыв суверенитета и территориальной целостности Сирии и угрожающим национальной безопасности соседних стран. Осудили рост террористической активности в различных частях Сирии, которая приводит к жертвам среди мирных жителей, в том числе нападения на объекты гражданской инфраструктуры. Подтвердили необходимость дальнейшего сотрудничества в целях окончательной ликвидации ИГИЛ, «Хейат Тахрир Аш-Шам»/«Джабхат Ан-Нусра» и всех других лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с «Аль-Каидой» или ИГИЛ, и прочих террористических групп, которые признал таковыми Совет Безопасности ООН, обеспечивая при этом защиту гражданских лиц и гражданской инфраструктуры в соответствии с международным гуманитарным правом. Высказали серьезную обеспокоенность усилением присутствия и террористической активности группировки «Хейат Тахрир Аш-Шам» и других аффилированных с ней террористических организаций, признанных таковыми Советом Безопасности ООН, которые угрожают мирным жителям внутри Идлибской зоны деэскалации (ИЗД) и за ее пределами.

3. Подробно рассмотрели ситуацию в Идлибской зоне деэскалации, договорились прилагать дальнейшие усилия для улучшения гуманитарной ситуации в ИЗД и вокруг нее. Подчеркнули необходимость поддержания спокойствия «на земле» путем полного выполнения всех имеющихся соглашений по Идлибу.

4. Обсудили ситуацию на северо-востоке Сирии и согласились, что достижение постоянной безопасности и стабильности в этом регионе возможно только на основе сохранения суверенитета и территориальной целостности Сирии. Отвергли все попытки создать новые реалии «на земле», включая незаконные инициативы по самоуправлению под предлогом борьбы с терроризмом. Выразили решимость противостоять сепаратистским планам в Заевфратье, направленным на подрыв единства Сирии и угрожающим национальной безопасности соседних стран. В этой связи выразили серьезную обеспокоенность относительно активизации боевых действий и всех форм притеснений со стороны сепаратистских группировок в отношении гражданского населения к востоку от Евфрата. Вновь выразили неприятие незаконного захвата и передачи доходов от продажи нефти, которые должны принадлежать Сирии.