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    О чем договорились министры обороны Казахстана и Турции

    26 Октября 2020, 14:34

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр обороны РК Нурлан Ермекбаев и министр обороны Турции Хулуси Акар после двусторонних переговоров вышли к прессе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Турция – наш стратегический партнер, наше сотрудничество основано на дружеских взаимоотношениях руководителей государств. В сентябре 2018 года Елбасы Нурсултан Назарбаев был в Турции с официальным визитом, были подписаны важные документы, в том числе о военном сотрудничестве и взаимной защите секретной информации в военной сфере», - сказал Нурлан Ермекбаев во время выхода к прессе.

    По словам его коллеги, Казахстан и Турция будут расширять военно-техническое сотрудничество.

    «Мы обсудили вопросы, касающиеся дальнейшего расширения сотрудничества в области обороны между нашими странами. Поскольку между главами наших государств на уровне президентов имеются очень тесный диалог и сотрудничество, наша работа была достаточно легкой. Мы обсудили вопросы, касающиеся реализации достигнутых договоренностей», - отметил Х. Акар.

    «Сейчас я направляюсь в Министерство индустрии и инфраструктурного развития, чтобы обсудить с министром, господином Атамкуловым, вопросы, касающиеся нашего сотрудничества в области оборонной промышленности», - заключил Х. Акар.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Армия Турция
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