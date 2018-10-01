О чем договорились лидеры мировых и традиционных религий на VI Съезде в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Декларации, принятой по итогам VI Съезда лидеров мировых и традиционных религий, они договорились и в дальнейшем поддерживать инициативы, направленные на укрепление межрелигиозного и межконфессионального диалога, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы, участники VI Съезда - представители мировых и традиционных религий, главы государств, руководители международных организаций, объединенные единым стремлением к миру, согласию и созидательному сотрудничеству во имя процветания всего человечества...» - так начинается Декларация. Участники выразили свою готовность к следующим договоренностям. Прилагать усилия для обеспечения долгосрочной стабильности и предотвращения насилия, укреплять партнерство с международными и общественными институтами. Уважать права всех граждан, независимо от их религиозной, национальной, языковой и половой принадлежности, поддерживать инициативы, направленные на укрепление межрелигиозного и межконфессионального диалога, выражать сочувствие всем религиозным и этническим группам, чьи права попираются, призывать СМИ, политических деятелей от приравнивания религии к терроризму, не допускать размежевания общества по религиозным мотивам».

В Декларации отмечается, что участники Съезда готовы прилагать все возможные усилия по предотвращению провокаций и насилия в местах поклонения и святынь всех религий, в том числе в Иерусалиме, являющемся священным местом для представителей всех авраамических религий.

Также участники выразили готовность поддержать создание «Центра Нурсултана Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога» в знак признания выдающегося вклада Первого Президента Республики Казахстан в процесс глобального взаимодействия во имя мира и согласия.

В Декларации также выражена готовность участников поощрять традиции миростроительства, укрепления взаимопонимания между последователями различных религий и разрешения конфликтов, существующие в мировых и традиционных религиях и применять их на практике, призвать правительства активизировать работу с молодежью в целях предотвращения их радикализации.

Кроме того, участники договорились провести VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий в 2021 году в столице Республики Казахстан городе Астане.

«Мы обращаемся ко всем людям веры и доброй воли с призывом объединиться в это сложное время и внести свою ответственность в обеспечение мира и согласия на нашей планете», - этими словами завершается Декларация.

Напомним, VI Съезд лидеров мировых и традиционных религий прошел в Астане 10-11 октября. В работе Съезда приняли участие представители всех мировых и традиционных религий, авторитетные религиозные деятели, политические деятели и представители международных организаций в составе 82 делегаций из 46 стран. Сегодня Съезд завершил свою работу, принята итоговая Декларация.

Автор: Аян Бекенулы