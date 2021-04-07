О чем договорились Казахстан и Турция по итогам визита Аиды Балаевой

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Министр информации и общественного развития РК Аида Балаева с официальным визитом посетила Турцию. Какие договоренности были достигнуты в ходе визита и какие вопросы обсуждались с турецкими коллегами, читайте в материале МИА «Казинформ».

В рамках рабочего визита Аида Балаева встретилась с руководителем Главного управления по связям с общественностью Администрации Президента Турции Фахреттином Алтуном, министром по делам молодежи и спорта Мехметом Касапоглу и председателем Управления по делам религий Али Эрбашем.

Во время встречи с Мехметом Касапоглу достигнута договоренность о необходимости заключить Меморандум о взаимопонимании в сфере молодежной политики между Министерством информации и общественного развития Казахстана и Министерством по делам молодежи и спорта Турецкой Республики.

Сотрудничество предполагает обмен опытом по волонтерской деятельности. Аида Балаева напомнила, что на неформальном Тюркском совете 31 марта 2021 года, главами наших государств говорилось о необходимости консолидации и сотрудничества по недопущению распространения пандемии СОVID-19.

Казахстанский Министр, подчеркнула, что в этом году в Казахстане будет проходить IV Молодежный фестиваль Тюркского совета, который станет площадкой для активизации общения между молодежными лидерами двух стран.

На встрече с Али Эрбашем Аида Балаева выразила заинтересованность дальнейшего развития и укрепления сотрудничества в подготовке казахстанских теологов в университетах Турции, направляемых Духовным управлением мусульман Казахстана.

Также министр встретилась с руководителями лидеров телевизионного рынка Турции. Прошли встречи с главой государственной телерадиокомпании «TRT» Ибрагимом Эреном, руководством информационного агентства Турции «Anadolu» и директором съемочной площадки телесериалов в Стамбуле Яхъей Таип Айденизом.

Министерство готово наращивать объем и качество сотрудничества с турецкими производителями телевизионной продукции по вопросам создания совместного контента, в том числе для популяризации общей тюркской культуры и истории.

Так, достигнута договоренность о запуске переговоров между РТРК «Qazaqstan» и государственной телерадиокомпанией Турции «TRT» в создании совместного телевизионного проекта «Коркыт ата». Кроме того, было заявлено, что в скором времени одновременно в Казахстане и Турции состоится премьера произведённого телекомпанией «TRT» телесериала про жизнь Ходжа Ахмеда Яссауи.

Отдельно в рамках обмена опытом телевизионных специалистов Аида Балаева пригласила ведущих профессионалов Турции для подготовки и обучения их казахстанских коллег.

Она отметила, что эту работу можно организовать в оффлайн-формате после стабилизации эпидемиологической ситуации в период пандемии. Министр пригласила представителей медиа отрасли и творческие группы Турции к участию в проектах телеканала «Turkistan», который начал свое вещание в этом году.

Аида Балаева поблагодарила руководителя Главного управления по связям с общественностью Администрации Президента Турции Фахреттина Алтуна за официальное приглашение и вручила нагрудной знак «Ақпарат саласының үздігі» Республики Казахстан.

Официальный визит главы МИОР получил широкое освещение в турецких СМИ, так, агентство «Anadolu» подробно осветило встречу с Фахреттином Алтуном.

«Встреча прошла в расширенном и двустороннем форматах в Анкаре. Стороны обсудили турецко-казахстанские отношения, а также усилия по развитию общественной дипломатии, сотрудничество в сферах культуры, коммуникаций и медиа. Алтун поздравил Казахстан с 30-й годовщиной независимости. По его словам, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган придает огромное значение отношениям с Казахстаном и тюркским миром. Он подчеркнул солидарность в отношениях Турции с Казахстаном, а также со странами тюркского мира», - пишет агентство.

Турция намерена развивать отношения с Казахстаном не только в сфере медиа, но и кинематографии, сказал глава Управления по связям Администрации президента Турции. По его словам, в ближайшее время будет создана совместная рабочая группа, которые предпримет важные шаги в этом направлении.

Алтун также передал свои приветствия Президенту Казахстана Касыму-Жомарту Токаеву и Первому Президенту Нурсултану Назарбаеву.

Кроме того, министр встретилась с активными членами казахской диаспоры в Стамбуле. В ходе официального визита Аида Балаева рассказала о выделяемых грантах в Казахстане для этнических казахов, проживающих за рубежом, об оказываемой поддержке казахской диаспоре через Фонд Отандастар.

Также министр проинформировала о том, что в этом году в канун празднования 30летия Независимости Казахстана Малый курултай казахов пройдет в Стамбуле.

В целом можно выделить следующие достигнутые договоренности:

- обмен опытом по волонтерской деятельности;

- сотрудничество с турецкими производителями телевизионной продукции по вопросам создания совместного контента;

- создание совместного телевизионного проекта «Коркыт ата»;

- в рамках обмена опытом телевизионных специалистов, ведущие профессионалы Турции приглашены для подготовки и обучения их казахстанских коллег;

- представители медиа отрасли и творческие группы Турции приглашены к участию в проектах телеканала «Turkistan».



