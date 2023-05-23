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    О чем договорились Казахстан и Сингапур на форуме в Астане

    23 Мая 2023, 10:54

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В рамках Казахстанско-Сингапурского бизнес-форума с участием Президента Сингапурской Республики Халимы Якоб и Премьер-Министра РК Алихана Смаилова подписаны 12 документов на общую сумму $275 млн. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «KAZAKH INVEST».

    Акиматом Алматинской области, ТОО «Khan Tengri Development Ltd.» и «Surbana Jurong Pte. Ltd.» подписан меморандум о развитии специальной экономической зоны «G4 City». В частности, развитие побережья Капчагайского водохранилища, очистки сточных вод и переработке мусора с получением электроэнергии.


    «Международная ассоциация «Транскаспийский международный транспортный маршрут» и «Global DTC» (член Группы PSA) договорились о развитии транспорта, инфраструктуры и логистического потенциала государств-членов международного маршрута.

    Компания «Indorama Corporation Pte» и акимат Жамбылской области достигли соглашения о разработке фосфоритового месторождения и строительству завода по производству фосфорных удобрений.


    Полный список подписанных документов:

    1. Меморандум о взаимопонимании между акиматом Алматинской области, компанией, ТОО «Khan Tengri Development Ltd.» и «Surbana Jurong Pte. Ltd.». Сотрудничество по развитию специальной экономической зоны G4 City;

    2. Соглашение о сотрудничестве между АО НК «КТЖ» и «PSA International»;

    3. Соглашение о сотрудничестве между АО НК «КТЖ» и «PSA International»;

    4. Меморандум о сотрудничестве между акиматом Жамбылской области и «Indorama Corporation Pte». Реализация проекта по разработке фосфоритового месторождения и строительству завода по производству фосфорных удобрений в Жамбылской области;

    5. Меморандум о взаимопонимании между Международной ассоциацией «Транскаспийский международный транспортный маршрут» и «Global DTC» (член Группы PSA). Развитие сотрудничества между Сторонами путем вступления Global DTC Pte Ltd - член группы PSA в члены ОЮЛ «Международная ассоциация «Транскаспийский международный транспортный маршрут» в целях содействия развитию на долгосрочной основе транспорта и инфраструктуры, логистического потенциала государств-членов Транскаспийского международного транспортного маршрута;

    6. Основные условия участия АО «Qazaqstan Investment Corporation» в фонде «TVM Healthcare SEA Fund с TVM Capital Healthcare». Развитие сотрудничества и участие QIC в Фонде TVM Healthcare SEA Fund L.P;

    7. Меморандум о взаимопонимании между ТОО «Бирюк Алтын» и «RHT ALDIGI FINANCIAL HOLDINGS PTE. LTD.». Инвестирование в проект по добыче золота в Карагандинской области;

    8. Меморандум о сотрудничестве между акиматом Алматинской области и «Singapore Cooperation Enterprise». Развитие партнерства в реализации различных программ на основе сингапурского опыта, а также развитии проектов в сфере туризма и цифровизации;

    9. Меморандум о взаимопонимании между Внешнеторговой палатой Казахстана и «Singapore Business Federation». Развитие двустороннего торгово-экономического сотрудничества;

    10. Соглашение о сотрудничестве между АО «Администрация Международного Финансового Центра «Астана» и Казахстанско-сингапурским Деловым Советом. Развитие двустороннего сотрудничества в привлечении сингапурских компаний на площадку МФЦА и реализации проектов;

    11. Меморандум о сотрудничестве между АО «Администрация Международного финансового центра «Астана» и «Enterprise Singapore». Развитие двустороннего сотрудничества в привлечении сингапурских компаний и регистрации на МФЦА.

    1. Меморандум о взаимопонимании между АО «Центр развития торговой политики «QazTrade» и Enterprise Singapore. Развитие двустороннего сотрудничества в сфере логистики, поставок продуктов питания и инфраструктуры.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Экономика Сингапур
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