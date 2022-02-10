Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    О чем договорились Казахстан и Россия, рассказал Касым-Жомарт Токаев

    10 Февраля 2022, 21:31

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев рассказал об основных договоренностях, достигнутых в ходе переговоров с Президентом России Владимиром Путиным, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В Казахстане Россия является безусловно лидером по количеству предприятий с иностранным капиталом. Каждое третье из них создано с участием российских компаний, общий инвестиционный портфель представлен практически всеми отраслями. Мы детально обсудили детали перспективы расширения производственной кооперации», - сказал Касым-Жомарт Токаев во время пресс-подхода после переговоров.

    По словам Президента, в этом направлении наши страны завершили уже 13 крупных проектов, на стадии реализации 8 проектов на сумму более 2,5 млрд долларов.

    «Прорабатывается еще 11 проектов. В общем объем инвестиций составляет почти 1,5 млрд долларов. Во время переговоров я проинформировал уважаемого Владимира Владимировича, что все эти проекты будут находиться под моим персональным контролем, и они направлены на создание новых рабочих мест, укрепление промышленного, технологического потенциала наших стран», - заключил Глава государства.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Президент Казахстана Россия
    Новости по теме
    Новости по теме
    Президент РК предложил конкретные шаги по реализации новой идеологической стратегии страны – Ерлан Карин
    Глава государства провел второе заседание Национального курултая
    Спецвыпуск со второго заседания Национального курултая покажут республиканские телеканалы
    Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    3 Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
    4 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    5 Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай