О буднях столичного волонтерского штаба рассказал Чингиз Тлеулин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С момента объявления чрезвычайного положения в стране и введения карантинного режима в каждом регионе были образованы волонтерские штабы, члены которых на добровольной основе оказывают помощь населению в нелегкий для всех период. В столичном штабе на постоянной основе работают 500 волонтеров, еще 2 тысячи находятся в резерве. В беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» руководитель городского волонтерского штаба Нур-Султана Чингиз Тлеулин рассказал о его работе.

«В рамках карантинного режима проводим несколько видов акций. Это раздача продовольственных корзин социально уязвимым слоям населения. Мы уже раздали порядка 10 тысяч продкорзин, в которые входят товары первой необходимости, продукты питания и антисептические средства. Также раздаем медицинские маски, развозим их по малосемейным общежитиям, которые расположены в отдаленных участках города, в частных секторах. На каждую семью полагается около 50 масок», - рассказал Чингиз Тлеулин.

Медицинскими масками обеспечивает фонд «Birgemiz». Также волонтеров поддерживает партия «Nur Otan», Фонд Первого Президента РК - Елбасы, столичный акимат. Городской волонтерский штаб был создан на базе молодежного ресурсного центра, который является подведомственной организацией акимата города Нур-Султана. Помимо этого, по мере своей финансовой возможности протягивают руку помощи меценаты и просто неравнодушные жители, которые хотят совершить добро.

«Мы работаем в 53 отделениях банков, которые выдают пенсии по столице. Наши волонтеры проводят разъяснительную работу. Жители должны соблюдать дистанцию в очередях и все меры безопасности. Кроме того, мы раздавали маски медицинским учреждениям, больницам, сотрудникам силовых структур. В столице есть семь блокпостов. Стражам порядка вручили около 5 тысяч масок», - отметил руководитель столичного штаба волонтеров.

Вместе с сотрудниками департамента полиции добровольцы проводят рейдовые акции. Совместными усилиями они выявляют нарушения в рамках карантинного режима. Отважных волонтеров можно встретить в четырех сетях супермаркета «Magnum», где выдается государственная социальная помощь: продовольственные корзины, бесплатные подгузники для многодетных матерей и разные виды товаров для пожилых людей.

«Привозим по тем или иным адресам продовольственные корзины. Районные акиматы порой не успевают проверить, действительно ли человек нуждается в помощи, так как работают они оперативно. Волонтерам всегда объясняем, что оставлять продуктовый набор нужно только в том случае, если человек действительно нуждается в нем. Порой сталкиваемся с ситуацией, когда ясно, что человек особо не нуждается в этой корзине, но под каким-либо предлогом он хочет доказать обратное. Бывают и такие случаи: привозим продуктовую корзину бабушке, которая живет одна, собственные дети и родные ее бросили, ситуация очень тяжелая, по ней видно, что она доедает свой последний кусок хлеба. Несмотря на свое положение, эта добродушная женщина говорит нам: «Ой, извините, я все это не съем. Вот этот рис возьму, остальное отвезите тем, кто нуждается в них, так же как и я». И, конечно же, это берет за душу. Человек, который оказался в трудной жизненной ситуации, сам пытается помочь таким же, как и он. Такое происходит часто», - рассказывает Чингиз Тлеулин.

Добровольцы, рискуя своим здоровьем, порой сами оказываются в карантинной зоне.

«Наши волонтеры - 38 студентов Медицинского университета «Астана» - работают в стационарах, куда изолируют наших соотечественников, прилетевших из зарубежных стран. 10 медиков-студентов работают в аэропорту, помогают таможенникам заполнять анкеты. Что касается штаба, на постоянной основе здесь работают пять сотрудников, которые регулируют работу волонтеров. Штаб является местом консолидации всех волонтерских организаций, где участвуют 500 добровольцев. Помимо этого есть и те, кто просто изъявил желание помочь», - отметил руководитель волонтерского штаба.

По словам Чингиза Тлеулина, самое главное качество волонтера – это отзывчивость и готовность работать без материальной выгоды.

«Волонтерство – образ мыслей, идеология, которую невозможно объяснить словами. Волонтер – доброволец, который помогает на безвомездной основе, по зову сердца», - подчеркнул в завершение беседы Чингиз Тлеулин.