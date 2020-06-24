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О бессимптомных носителях коронавирусной инфекции

24 Июня 2020 08:20
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О бессимптомных носителях коронавирусной инфекции

За 23 июня 2020 года зарегистрированы 1096 бессимптомных носителей коронавирусной инфекции, не входящих в общую статистику.

город Нур-Султан – 1197 (+53)

город Алматы – 1311 (+37)

город Шымкент – 1083 (+56)

Акмолинская область – 333 (+31)

Актюбинская область – 89 (+44)

Алматинская область – 802 (+81)

Атырауская область – 1521 (+335)

Восточно-Казахстанская область – 377 (+61)

Жамбылская область – 384 (+40)

Западно-Казахстанская область – 762 (+57)

Карагандинская область – 1628 (+102)

Костанайская область – 260 (+17)

Кызылординская область – 312 (+24)

Мангистауская область – 335 (+35)

Павлодарская область – 151 (+15)

Северо-Казахстанская область – 354 (+58)

Туркестанская область – 522 (+50)

Итого бессимптомных в Казахстане - 11721.

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