Новости
О бессимптомных носителях коронавирусной инфекции
23 Июня 2020 08:20
Поделиться:
За 22 июня 2020 года зарегистрированы 816 бессимптомных носителей коронавирусной инфекции, не входящих в общую статистику.
город Нур-Султан – 1144 (+58)
город Алматы – 1274 (+49)
город Шымкент – 1027 (+55)
Акмолинская область – 302 (+41)
Актюбинская область – 345 (+38)
Алматинская область – 721 (+85)
Атырауская область – 1186 (+125)
Восточно-Казахстанская область – 316 (+10)
Жамбылская область – 344 (+56)
Западно-Казахстанская область – 705 (+44)
Карагандинская область – 1526 (+84)
Костанайская область – 243 (+62)
Кызылординская область – 288 (+40)
Мангистауская область – 300 (+5)
Павлодарская область – 136 (+14)
Северо-Казахстанская область – 296 (+25)
Туркестанская область – 472 (+25)
Итого бессимптомных в Казахстане - 10625.
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Багдат Хасенова
954-047