О бессимптомных носителях коронавирусной инфекции

За 21 июня 2020 года зарегистрированы 964 бессимптомных носителей коронавирусной инфекции, не входящих в общую статистику.

город Нур-Султан – 1086 (+63)

город Алматы – 1225 (+80)

город Шымкент – 972 (+86)

Акмолинская область - 261 (+42)

Актюбинская область – 307 (+19)

Алматинская область - 636 (+58)

Атырауская область – 1061 (+137)

Восточно-Казахстанская область – 306 (+20)

Жамбылская область - 288 (+56)

Западно-Казахстанская область – 661 (+85)

Карагандинская область – 1442 (+140)

Костанайская область - 181 (+23)

Кызылординская область – 248 (+17)

Мангистауская область – 295 (+35)

Павлодарская область - 122 (+12)

Северо-Казахстанская область – 271 (+65)

Туркестанская область - 447 (+26)

Итого бессимптомных в Казахстане - 9809.