О бессимптомных носителях коронавирусной инфекции

За 17 июня 2020 года зарегистрированы 656 бессимптомных носителя коронавирусной инфекции, не входящих в общую статистику.

город Нур-Султан - 842 (+68)

город Алматы - 978 (+71)

город Шымкент - 679 (+26)

Акмолинская область - 120 (+38)

Актюбинская область - 230 (+23)

Алматинская область - 454 (+52)

Атырауская область - 739 (+119)

Восточно-Казахстанская область - 220 (+18)

Жамбылская область - 115 (+21)

Западно-Казахстанская область - 406 (+27)

Карагандинская область - 1041 (+90)

Костанайская область - 79 (+21)

Кызылординская область - 171 (+12)

Мангистауская область - 213 (+1)

Павлодарская область - 72 (+8)

Северо-Казахстанская область - 157 (+16)

Туркестанская область - 315 (+45)

Итого бессимптомных в Казахстане - 6831.