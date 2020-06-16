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О бессимптомных носителях коронавирусной инфекции
16 Июня 2020 08:20
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За 15 июня 2020 года зарегистрированы 600 бессимптомных носителей коронавирусной инфекции, не входящих в общую статистику.
город Нур-Султан - 688 (+99)
город Алматы - 880 (+64)
город Шымкент - 619 (+17)
Акмолинская область - 69 (+17)
Актюбинская область - 147 (+10)
Алматинская область - 360 (+52)
Атырауская область - 528 (+43)
Восточно-Казахстанская область - 188 (+17)
Жамбылская область - 86 (+6)
Западно-Казахстанская область - 322 (+27)
Карагандинская область - 854 (+85)
Костанайская область - 54 (+7)
Кызылординская область - 158 (+44)
Мангистауская область - 194 (+24)
Павлодарская область - 59 (+13)
Северо-Казахстанская область - 132 (+10)
Туркестанская область - 154 (+25)
Итого бессимптомных в Казахстане - 5492.
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