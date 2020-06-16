О бессимптомных носителях коронавирусной инфекции

За 15 июня 2020 года зарегистрированы 600 бессимптомных носителей коронавирусной инфекции, не входящих в общую статистику.

город Нур-Султан - 688 (+99)

город Алматы - 880 (+64)

город Шымкент - 619 (+17)

Акмолинская область - 69 (+17)

Актюбинская область - 147 (+10)

Алматинская область - 360 (+52)

Атырауская область - 528 (+43)

Восточно-Казахстанская область - 188 (+17)

Жамбылская область - 86 (+6)

Западно-Казахстанская область - 322 (+27)

Карагандинская область - 854 (+85)

Костанайская область - 54 (+7)

Кызылординская область - 158 (+44)

Мангистауская область - 194 (+24)

Павлодарская область - 59 (+13)

Северо-Казахстанская область - 132 (+10)

Туркестанская область - 154 (+25)

Итого бессимптомных в Казахстане - 5492.