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О бессимптомных носителях коронавирусной инфекции

13 Июня 2020 09:00
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О бессимптомных носителях коронавирусной инфекции

За 12 июня 2020 года зарегистрированы 623 бессимптомных носителя коронавирусной инфекции, не входящих в общую статистику.

город Нур-Султан - 449 (+64)

город Алматы - 615 (+194)

город Шымкент - 431 (+36)

Акмолинская область - 44 (+14)

Актюбинская область - 84 (+24)

Алматинская область - 246 (+32)

Атырауская область - 379 (+36)

Восточно-Казахстанская область - 148 (+12)

Жамбылская область - 46

Западно-Казахстанская область - 262 (+13)

Карагандинская область - 556 (+128)

Костанайская область - 31 (+3)

Кызылординская область - 92 (+10)

Мангистауская область - 155 (+25)

Павлодарская область - 41 (+6)

Северо-Казахстанская область - 107 (+4)

Туркестанская область - 96 (+22)

Итого бессимптомных в Казахстане - 3782.


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