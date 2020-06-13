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О бессимптомных носителях коронавирусной инфекции
13 Июня 2020 09:00
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За 12 июня 2020 года зарегистрированы 623 бессимптомных носителя коронавирусной инфекции, не входящих в общую статистику.
город Нур-Султан - 449 (+64)
город Алматы - 615 (+194)
город Шымкент - 431 (+36)
Акмолинская область - 44 (+14)
Актюбинская область - 84 (+24)
Алматинская область - 246 (+32)
Атырауская область - 379 (+36)
Восточно-Казахстанская область - 148 (+12)
Жамбылская область - 46
Западно-Казахстанская область - 262 (+13)
Карагандинская область - 556 (+128)
Костанайская область - 31 (+3)
Кызылординская область - 92 (+10)
Мангистауская область - 155 (+25)
Павлодарская область - 41 (+6)
Северо-Казахстанская область - 107 (+4)
Туркестанская область - 96 (+22)
Итого бессимптомных в Казахстане - 3782.
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