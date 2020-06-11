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О бессимптомных носителях коронавирусной инфекции
11 Июня 2020 09:00
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За 10 июня 2020 года зарегистрированы 393 бессимптомных носителя коронавирусной инфекции, не входящих в общую статистику.
город Нур-Султан - 332 (+39)
город Алматы - 291 (+43)
город Шымкент - 365 (+63)
Акмолинская область - 28 (+8)
Актюбинская область - 44 (+16)
Алматинская область - 165 (+37)
Атырауская область - 224 (+63)
Восточно-Казахстанская область - 107 (+8)
Жамбылская область - 39 (+7)
Западно-Казахстанская область - 230 (+15)
Карагандинская область - 303 (+24)
Костанайская область - 21 (+6)
Кызылординская область - 81 (+13)
Мангистауская область - 115 (+32)
Павлодарская область - 30 (+5)
Северо-Казахстанская область - 80 (+1)
Туркестанская область - 74 (+13)
Итого бессимптомных в Казахстане - 2529.
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