О бессимптомных носителях коронавирусной инфекции

За 10 июня 2020 года зарегистрированы 393 бессимптомных носителя коронавирусной инфекции, не входящих в общую статистику.

город Нур-Султан - 332 (+39)

город Алматы - 291 (+43)

город Шымкент - 365 (+63)

Акмолинская область - 28 (+8)

Актюбинская область - 44 (+16)

Алматинская область - 165 (+37)

Атырауская область - 224 (+63)

Восточно-Казахстанская область - 107 (+8)

Жамбылская область - 39 (+7)

Западно-Казахстанская область - 230 (+15)

Карагандинская область - 303 (+24)

Костанайская область - 21 (+6)

Кызылординская область - 81 (+13)

Мангистауская область - 115 (+32)

Павлодарская область - 30 (+5)

Северо-Казахстанская область - 80 (+1)

Туркестанская область - 74 (+13)

Итого бессимптомных в Казахстане - 2529.