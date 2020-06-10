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О бессимптомных носителях коронавирусной инфекции

10 Июня 2020 09:15
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О бессимптомных носителях коронавирусной инфекции

За 9 июня 2020 года зарегистрированы 440 бессимптомных носителей коронавирусной инфекции, не входящих в общую статистику.

город Нур-Султан - 293 (+43)

город Алматы - 248 (+51)

город Шымкент - 302 (+47)

Акмолинская область - 20 (+3)

Актюбинская область - 28 (+11)

Алматинская область - 128 (+40)

Атырауская область - 161 (+43)

Восточно-Казахстанская область - 99 (+24)

Жамбылская область - 32 (+8)

Западно-Казахстанская область - 215 (+23)

Карагандинская область - 279 (+71)

Костанайская область - 15 (+4)

Кызылординская область - 68 (+18)

Мангистауская область - 83 (+5)

Павлодарская область - 25 (+8)

Северо-Казахстанская область - 79 (+31)

Туркестанская область - 61 (+10)

Итого бессимптомных в Казахстане - 2136.


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