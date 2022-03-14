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    О 230 погибших в ходе январских событий заявили в Генеральной прокуратуре

    14 Марта 2022, 12:16

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько человек погибло в ходе январских событий сообщил генеральный прокурор РК Берик Асылов, рассказывая о ходе расследования на пленарном заседании Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ». О

    «Что касается жертв тех событий. Всего по стране 230 погибших, среди них 19 военных и силовиков. Больше всего погибло в городе Алматы – 139 человек. На сегодня установили, что при отражении штурмов административных зданий и в ходе наведения правопорядка, ликвидированы 86 нападавших», - сказал Берик Асылов.

    Было отмечено, что по 53 погибшим обстоятельства смерти выясняются. Они обнаружены на территории города с различными ранениями, в том числе 48 – с огнестрельными, 2 – ножевыми, 3 - с другими травмами и ожогами. В других 7 регионах 63 нападавших ликвидированы силами правопорядка при обороне зданий акиматов, полиции и департамента КНБ.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Происшествия Генпрокуратура Мажилис Криминал ЧП-2022 Алматинская трагедия
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