Нюансы арендного жилья без права выкупа пояснили очередникам г.Нур-Султан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На сегодняшний день арендное жилье со статусом «без выкупа» становится преимущественным видом жилья для распределения очередникам в столице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение КГУ «Жилищный фонд» акимата г.Нур-Султан» в Instagram.

Из коммунального жилищного фонда выдается только арендное жилье. Арендное жилье бывает двух видов: с правом выкупа и без права выкупа, напоминают в Жилфонде.

При получении такого вида жилья с очередниками заключают договор найма на 5 лет, который можно продлевать каждые последующие 5 лет, и так всю жизнь. Но следует учесть, что арендное жилье для работающей молодежи дается только на 5 лет. «Если вы заселились в арендное жилье без выкупа, за время проживания в такой квартире вы можете накопить на первоначальный взнос уже на свою квартиру. Если раньше за аренду жилья вы оплачивали 90 000 - 120 000 тенге ежемесячно, то за данное жилье будете оплачивать 5 000 - 15 000 тенге, что дает вам возможность откладывать деньги для покупки своего жилья», - отметили в Жилфонде.При этом, обращается внимание на то, что арендное жилье с правом выкупа остается как вид арендного жилья - данный вид жилья не отменили. Поэтому не желающие заселяться в арендное жилье без права выкупа имеют право ждать, когда построят жилье с правом выкупа. Напомним, что арендное жилье с правом выкупа выдается очередникам только при наступлении их очередности. смерти основного нанимателя», - пояснили в Жилфонде.

«В этом году построили только арендное жилье без права выкупа, поэтому всем очередникам будет выдаваться арендное жилье со статусом «без выкупа». Такой вид жилья не выдается вам временно, вы можете в нем жить хоть всю жизнь, продлевая договор найма каждые 5 лет. Если с вами что-то случится, ваши совершеннолетние члены семьи, указанные в договоре найма, могут переоформить договор на свое имя. То есть никого из ваших родных «не выгонят на улицу», как боятся многие очередники, если они переоформят на себя договор найма после