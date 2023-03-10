NYT: Трампа вызвали дать показания по делу о выплатах бывшей порноактрисе

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Окружная прокуратура в Нью-Йорке вызвала бывшего президента США Дональда Трампа дать показания по делу о выплатах экс-порноактрисе и стриптизерше Стефани Клиффорд, что может означать предъявление политику обвинений в скором времени, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Как сообщила в четверг газета The New York Times со ссылкой на источники, офис окружного прокурора заявил адвокатам экс-президента, что Трампу могут быть предъявлены уголовные обвинения за то, что он заплатил Стефани Клиффорд (известна под псевдонимом Сторми Дэниелс) за молчание о связях с ним. Прокуратура предложила бывшему главе Белого дома дать показания на следующей неделе. Как отмечает издание, Трамп может отказаться, а его адвокаты встретятся с прокуратурой самостоятельно и обсудят возможные обвинения. Если они будут предъявлены, это станет первым обвинительным актом против бывшего президента США и отразится на шансах Трампа вновь занять президентский пост в 2024 году.

«Угроза окружного прокурора <...> предъявить обвинения [бывшему] президенту Трампу просто безумна <...>. Это позор для прокуроров-демократов и для Нью-Йорка», - отметил представитель Трампа, слова которого приводит издание.

Как сообщила ранее газета The Wall Street Journal, бывший юрист Трампа Майкл Коэн за месяц до выборов в США в ноябре 2016 года заплатил Дэниелс $130 тысяч для того, чтобы она хранила в секрете информацию об интимных отношениях с политиком. Они якобы имели место еще в 2006 году. Сам Коэн признал, что заплатил Клиффорд из собственных средств и без ведома Трампа. Клиффорд подала иск в отношении Трампа и Коэна, добиваясь аннулирования соглашения, обязывающего ее скрывать эту информацию. Также она обвиняет их в распространении порочащих ее сведений.

Бывший президент США Дональд Трамп все это «охотой на ведьм», связанной с предстоящими президентскими выборами в 2024 году.

«Я не сделал абсолютно ничего плохого, у меня никогда не было связей со Сторми Дэниелс <...>. Это политическая охота на ведьм, пытающаяся уничтожить ведущего кандидата [на пост президента] от Республиканской партии <...>. Я и сотни миллионов американцев, которые поддерживают меня, <...> жертвы коррумпированной, испорченной <...> судебной системы», - написал он в пятницу в социальной сети Truth Social.



