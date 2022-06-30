Нынешняя парламентская сессия проходила в ответственный период – Ерлан Кошанов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Мажилиса Парламента РК Ерлан Кошанов заявил на совместном заседании палат Парламента РК, что прошедший период парламентской деятельности был насыщен знаковыми событиями и важными решениями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня мы завершаем работу и подводим итоги второй сессии Парламента РК седьмого созыва. Ключевые стратегические приоритеты текущей сессии были определены Президентом РК Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым на открытии сессии в сентябре прошлого года, а также в Послании народу Казахстана. Прошедший период парламентской деятельности был насыщен знаковыми событиями и важными решениями», - сказал Ерлан Кошанов.

По словам спикера, во-первых, нынешняя сессия прошла под знаком 30-летия независимости РК. Это не только главный государственный праздник нашей страны, но и важнейший этап национальной истории, объединяющий всех казахстанцев. Во-вторых, одной из знаменательных вех является 25-летний юбилей Парламента РК. Становление и развитие Парламента неразрывно связано с судьбой суверенного Казахстана. В-третьих, республиканский референдум по поправкам в Конституцию ознаменовал собой начало нового этапа в развитии страны.

«Нынешняя парламентская сессия проходила в чрезвычайно ответственный период для всего казахстанского общества. Мы смогли не только преодолеть двухлетнюю угрозу пандемии коронавируса, но и совместными усилиями достигли значительных результатов. Были изменены подходы в сфере здравоохранения, в сфере образования внедрены новые стандарты обучения, изменились форматы работы бизнеса, банковских и финансовых структур, сферы услуг и транспорта. Ограничительные меры в период пандемии коронавируса наложили свою специфику и на парламентскую деятельность. В январе страна пережила серьезную угрозу. Произошедшее не имело прецедентов в новейшей истории нашего государства. Реагировать необходимо было своевременно и оперативно. Волевые решения Касым-Жомарта Кемелевича Токаева вывели страну из-под террористического удара и стабилизировали ситуацию в кратчайшие сроки. Это был единственный правильный и выверенный шаг на пути к сохранению нашей страны и государственности», - добавил Ерлан Кошанов.