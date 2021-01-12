Нынешние выборы отличаются беспрецедентно высоким уровнем гражданской активности -эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Нынешние выборы отличаются беспрецедентно высоким уровнем гражданской активности, ростом числа независимых казахстанских наблюдателей. Такое мнение выразила эксперт Института мировой экономики и политики при Фонде Нурсултана Назарбаева Айман Жусупова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«10 января в Казахстане прошли выборы Мажилиса Парламента и маслихатов РК. На выборах в качестве международных наблюдателей присутствовали 398 человек от зарубежных стран и международных организаций. Это 322 наблюдателя от 10-ти международных организаций и 76 - от 31-го иностранного государства. В качестве наблюдателей были аккредитованы представители Парламентской ассамблеи ОБСЕ, Межпарламентской ассамблеи СНГ, Организации исламского сотрудничества, ШОС, Тюркского совета, Парламентской ассамблеи ОДКБ и других международных организаций. Кроме того, за процессом голосования следили представители Иордании, Турции и четырёх европейских государств», - рассказала эксперт.

По ее словам, международные наблюдатели отметили высокий уровень организации выборов. Так, для лиц с ограниченными возможностями было предоставлено специальное оборудование для их беспрепятственного доступа в помещения для голосования. Для тех, кто по состоянию здоровья не смог прийти на выборы, принимались заявления с тем, чтобы они также могли выполнить свое конституционное право.

«Член правящей Консервативной партии Норвегии Мортин Мидтског высоко оценил организацию и проведение выборов в Казахстане, и отметил, что для удобства избирателей было сделано все необходимое на каждом участке.

В ходе прошедших выборов большое значение было уделено соблюдению всех санитарных норм на участках, что международные наблюдатели выделили особо. В частности, депутат Европарламента от Италии, представитель ЕС в Центральной Азии и председатель комиссии Фульфио Мартушелло отметил, что Казахстан показал пример проведения безопасных выборов в условиях пандемии. Международные наблюдатели также констатировали порядок и спокойную обстановку, в которой проходили выборы, что, особо выделил международный наблюдатель из Польши депутат Томаш Ленц», - отметила Айман Жусупова.

По ее мнению, отдельное внимание международные наблюдатели обратили на высокий уровень участия казахстанских граждан.

«Действительно, нынешние выборы отличаются беспрецедентно высоким уровнем гражданской активности, ростом числа независимых казахстанских наблюдателей. По оценкам ряда международных наблюдателей, в ходе выборов не было зафиксировано грубых нарушений. Как отметил депутат Государственного собрания Венгрии, Шандор Ковач: «Везде в мире сейчас идет информация об ущемлении прав человека. Однако, по моим наблюдениям, в Казахстане никаких нарушений не было». Солидарен с ним и международный наблюдатель из Турции, депутат Зеки Хакан Сыдалы который отметил, что по его оценкам налицо достаточно высокий интерес к выборам от различных слоев населения, граждане имеют возможность выразить свое мнение, и в целом, «все происходит надлежащим образом», - пояснила она.

Эксперт отметила, что положительные оценки по итогам проведения выборов дали и миссия наблюдателей Парламентской Ассамблеи ОДКБ, представители которой побывали в каждом населённом пункте. Они отметили отсутствие нарушений, высокий уровень организации выборов. Признала прошедшие выборы свободными, честными, достоверными и демократичными также и миссия ШОС, члены которой посетили 118 избирательных участков.

«Наблюдатели от Межпарламентской Ассамблеи (МПА) СНГ также констатировали отсутствие явных нарушений. Кроме того, наблюдатель из Кыргызстана, представитель миссии наблюдателей от СНГ Жылдыз Кожобеков отметил четкую работу членов участковых избирательных комиссий, которые быстро и профессионально решали возникающие на участках вопросы. Таким образом, выборы 10 января отличались высоким уровнем организации, четким соблюдением всех санитарных мер, что позволило международным экспертам сделать объективный вывод о том, что прошедшие в Казахстане выборы являются образцом безопасного проведения выборов в условиях пандемии. Международные эксперты подчеркнули отсутствие случаев нарушений, которые могли повлиять на результаты выборов, полное соблюдение их легитимности, а также то, что масштабное политическое событие прошло в спокойной обстановке», - заключила эксперт ИМЭП при Фонде Нурсултана Назарбаева Айман Жусупова.