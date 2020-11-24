Нынешнее состояние окружающей среды волнует всех и каждого - Елдос Абаканов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Экологический кодекс стал одним из драйверов, где внесли много процедур, механизмов для влияния на уровень принятия решений. Такое мнение на ІХ Гражданского форуме выразила председатель правления ОЮЛ «Ассоциация экологических организации Казахстана» Айгуль Соловьева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Это уже ІХ Гражданский форум. За это время гражданское общество перешло в зрелый формат. В настоящее время мы видим на нашей площадке гражданских активистов, которые принимают самое непосредственное участие в формировании экологической политики по охране окружающей среды и природы. Думаю, сегодня мы затронем тему экологического Кодекса, потому что Президент в своем Послании говорил о законе «Об общественном контроле». Он сейчас активно обсуждается. Экологический кодекс стал одним из драйверов, где внесли много процедур, механизмов для влияния на уровень принятия решений. Закон «Об общественном контроле» многое взял из нашего Кодекса», - отметила Айгуль Соловьева.

По ее словам, по образованию, формированию культуры, безусловно, зрелое гражданское общество становилось не сразу.

«Вы помните начало формирования, когда был дух энтузиазма, романтизма. К примеру, движение «Невада-Семей». Сейчас идет транспорентная, методичная и сформулированная политика каждой общественной организации, которая вносит свой вклад в решение экологических вопросов», - отметила Айгуль Соловьева.

Заместитель председателя правления ОЮЛ «Ассоциация экологических организаций Казахстана» Елдос Абаканов, в свою очередь добавил, что нынешнее состояние окружающей среды волнует всех и каждого.

«Лидеры общественного мнения высказывают свои позиции. И эти позиции направлены в сторону защиты окружающей среды. Несмотря на сложившуюся ситуацию в связи с пандемией, Президент Касым-Жомарт всегда говорил про экологи. Сейчас идет разработка закона «О защите животных». На самом деле радует, что количество экологических организаций с каждым годом увеличивается, которые занимаются теми или иными экологическими вопросами», - заключил Елдос Абаканов.



