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    Няню приговорили к 10 годам за убийство ребенка в Жетысуской области

    15 Апреля 2023, 14:40

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Талдыкорганском городском суде вынесли приговор няне, которую обвиняли в убийстве трехлетнего ребенка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В пресс-службе Жетысуского областного суда сообщили, что дело было рассмотрено на закрытом судебном заседании, поэтому обстоятельства дела не могут быть оглашены.

    «С учетом смягчающих вину обстоятельств - отсутствие судимости, чистосердечное раскаяние, прощение потерпевшего и отсутствие отягчающих вину обстоятельств, суд назначил подсудимой 10 лет лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности», - проинформировали в пресс-службе областного суда.

    По данным телеканала Хабар 24, убийство произошло осенью 2022 года. Сообщается, что трехлетний малыш вместе с годовалым братишкой находился под круглосуточным присмотром в доме няни. Мать вынуждена была пойти на этот шаг из-за отсутствия жилья. Сама, чтобы материально обеспечить детей, трудилась на нескольких работах. По словам женщины, 12 сентября ей позвонила няня и сообщила, что ребенок себя плохо чувствует. Малыша отвезли в больницу, где он и скончался.

    Недавно также сообщалось, что няню подозревают в убийстве ребенка в Алматинской области.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Происшествия Криминал Жетысуская область
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