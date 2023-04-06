Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.82 eur/kzt 489.75

    rub/kzt 5.46 cny/kzt 65.18
Прогноз погоды
Астана-4-6℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Няню подозревают в убийстве ребенка в Алматинской области

    6 Апреля 2023, 15:51

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Оставленный няне двухлетний ребенок скончался в Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным прокуратуры Алматинской области, 25 марта в дежурную часть управления полиции Талгарского района поступило заявление от гражданки К. о принятии мер в отношении 30-летней няни, у которой в доме скончался малолетний ребенок К. 2021 года рождения.

    «Гражданка Ш. за денежную плату родителей на протяжении 5-6 месяцев периодически присматривала за малолетним в качестве няни. В тот же день данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 141 части 2 УК РК (Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей). 26 марта принято решение о переквалификации уголовного правонарушения со статьи 141 части 2 на статью 99 части 3 УК РК (Убийство)», - сообщил пресс-секретарь прокуратуры Алматинской области Максат Абиров.

    ​6 апреля следователем УП Талгарского района в прокуратуру района направлено ходатайство о санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Прокуратура Талгарского района поддержала ходатайство и направила в следственный суд для рассмотрения.

    ​В настоящее время досудебное расследование продолжается, назначены ряд экспертиз. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область Борьба с преступностью Происшествия Криминал
    Новости по теме
    Новости по теме
    Директора турфирмы задержали за обман паломников в Шымкенте
    Главбуха отдела образования задержали почти с миллиардом тенге в Талдыкоргане
    Школьник помог задержать разбойника в Астане
    В убийстве найденной в оросительном канале девушки подозревают школьника из Туркестанской области
    Популярное
    1 Как в фильме-апокалипсисе: гидроузел обледенел в СКО
    2 О шторме предупредили жителей Астаны и еще 13 регионов
    3 Движение авто ограничили на дорогах 8 областей
    4 Пассажир погиб в ДТП в Карагандинской области
    5 На реках трех регинов возможно повышение уровня воды
    Новости партнеров