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    Няня отказалась отдать детей из-за задержки оплаты по уходу за ними -  мама погибшего ребенка

    19 Сентября 2022, 22:24

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – Молодую женщину подозревают в убийстве трехлетнего ребенка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

    Врачи обнаружили на его теле множественные повреждения и диагностировали тяжелую травму головы. Малыш вместе с годовалым братишкой находился под круглосуточным присмотром в доме няни. Мать вынуждена была пойти на этот шаг из-за отсутствия жилья. Сама, чтобы материально обеспечить детей, трудилась на нескольких работах. По словам женщины, 12 сентября ей позвонили и сообщили, что ребенок себя плохо чувствует. Пришлось отвезти малыша в больницу, где он и скончался.

    «Я задолжала оплату по уходу за детьми, поэтому няня отказалась отдать их мне. Я предложила написать расписку, что выплачу долг. Но няня не взяла ее. А когда сообщили, что сын заболел, приехав за ним, я увидела, что Дэвид был весь в синяках, на нем живого места не было. Няня мне сказала, что он упал в ванной комнате. Я хочу, чтобы виновные понесли положенное наказание», - поделилась мама погибшего ребенка Мадина Таукенова.

    «В рамках расследования предварительно установлено, что ребенок подвергался избиению неоднократно. Вначале мы ее задержали, поместили в изолятор временного содержания, однако городской суд санкционировал в отношении нее домашний арест, уголовное расследование по указанному факту проводится по части третьей статьи 106 УК РК, то есть умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», - сообщил официальный представитель ДП Жетысуской области Кобей Нурахмет.

    Сейчас на постановление суда прокуратурой города внесен частный протест в областной суд об избрании меры пресечения в виде содержания по арестом.

    Ранее сообщалось, что по подозрению в причастности к смерти 3-летнего ребенка задержали жительницу Талдыкоргана.
    Происшествия Жетысуская область
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