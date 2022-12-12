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    Нужны совершенно новые подходы по возрождению села - Касым-Жомарт Токаев

    12 Декабря 2022, 12:31

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На расширенном заседании Правительства Глава государства остановился на развитии сельских территорий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Как вы знаете, моим первым Указом в рамках новых президентских полномочий стало поручение разработать Концепцию развития сельских территорий. Следующий год пройдет под эгидой повышения благополучия и качества жизни сельчан. К разработке Концепции следует максимально привлечь экспертов, аграриев и общественников на местах», - заявил Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства.

    По словам Президента, нужны совершенно новые, а главное, реализуемые подходы по возрождению села.

    «Земля – это основной источник дохода сельских жителей. Вместе с тем, дефицит пастбищ вокруг сельских населенных пунктов сохраняется. Он составляет около 8,8 миллиона гектаров. По моему поручению возвращено в государственную собственность около 5,2 миллиона гектаров сельхозземель, в основном пастбищ. Теперь Правительству совместно с акиматами регионов следует создать мониторинговую карту распределения земель для удовлетворения потребностей сельчан в пастбищах», - сообщил Глава государства.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Президент Казахстана Правительство РК Экономика Сельское хозяйство Регионы Расширенное заседание Правительства РК 12.12.22.
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