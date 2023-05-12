Нужно возвращать зрелищный казахский бокс – Азамат Карлыгашев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель РОО «Казахстанский Союз Спортсменов» Азамат Карлыгашев поделился своим мнением касательно выступления казахстанских спортсменов на чемпионате мира по боксу в Ташкенте, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Результат

«Я считаю выступление наших боксеров на чемпионате мира в Ташкенте неплохим, даже хорошим. В этом большая заслуга Казахстанской федерации бокса. Хотелось бы отметить, что не так давно КФБ поменяла главного тренера национальной сборной Кайрата Сатжанова на Мырзагали Айтжанова. На мой взгляд, периодическая смена главных тренеров сборной должна проводиться. На прошлом чемпионате мира в Белграде Кайрат Сатжанов к тому моменту недавно заступил на должность и тоже показал хороший результат. Аналогичное мы наблюдаем и на нынешнем чемпионате мира, в чем я вижу большую заслугу КФБ, тренерского штаба и самих спортсменов», - сказал Азамат Карлыгашев в интервью корреспонденту «Казинформа».

Глава Союза подчеркнул, что лично знаком с эмоциями, которые сейчас испытывают казахстанские боксеры.

«Я сам являюсь бронзовым призером чемпионата мира по боксу, и знаю, что выход в полуфинал – это давление на спортсмена, больше даже моральное, нежели физическое. Я понимаю, что сейчас испытывают сейчас наши спортсмены. Я помню, какую ответственность мы испытывали перед нашей страной, перед федерацией, Министерством спорта», - отметил он.

Судейство

«Касательно судейства, в частности, если говорить о бое Сакена Бибосынова, судейство «хромает» не только в этом случае, но и в боях других спортсменов. К примеру, в поединке кубинца, двукратного олимпийского чемпиона (Хулио Сесар Ла Крус, прим. ред)», - отметил спикер.

Прогноз

«Было бы отлично, если бы все наши полуфиналисты привезли золотые медали. Я считаю, как минимум, у нас должно быть три золотые медали, остальные серебряные. Впереди Олимпийские игры, и я надеюсь, что Сакен (Бибосынов, прим. ред) покажет еще наш техничный, красивый, казахский бокс», - выразил надежду А. Карлыгашев.

Также функционер отметил и Санжара Ташкенбая.

«Очень нравится Санжар Ташкенбай, который только недавно вошел во взрослую сборную. Сейчас он показывает очень хороший бокс, это чувствительный боксер. У него отличный тренер, который его очень любит – Санжар ему, как сын. За этим боксером, по моему мнению, большое будущее. Он быстрый, хорошо двигается по рингу, у него отличная функциональная подготовка», - констатировал глава КСС.

Смена стиля

А. Карлыгашев считает, что в последнее время стиль ведения бокса наших спортсменов поменялся.

«В последнее время наши спортсмены стали боксировать, как профессионалы, бокс начал меняться. На мой взгляд, нам нужно не забывать таких боксеров, как Булат Жумадилов, Бекзат Саттарханов, Ермахан Ибраимов, Серик Конакпаев, Серик Сапиев. Хорошее передвижение на ногах, быстрый и техничный бокс. Это мое субъективное мнение, но я считаю, что наших боксеров сейчас готовят как полупрофессионалов – выходи и бейся. Мне больше нравится играющий стиль ведения боя. А у Санжара Ташкенбая именно тот бокс, о котором я говорю. Он зрелищный боксер с неплохим ударом. Такие же Сакен Бибосынов и Сабыржан Махмуд. Надеюсь, что скоро звезда этих боксеров загорится и вся страна будет их чествовать», - заключил А. Карлыгашев.

Напомним, пять казахстанских боксеров пробились в полуфинал чемпионата мира-2023, который проходит в Ташкенте (Узбекистан). Казахстан в полуфинале ЧМ-2023 представят Санжар Ташкенбай (48 кг), Махмуд Сабырхан (54 кг), Дулат Бекбауов (67 кг), Асланбек Шымбергенов (71 кг) и Нурбек Оралбай (80 кг).

К этому часу у Казахстана уже три финалиста ЧМ-2023 по боксу: Санжар Ташкенбай, Махмуд Сабырхан и Дулат Бекбауов.



