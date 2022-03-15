Нужно вдвое увеличить госзаказ на строительство в Казахстане – Ирина Манжанова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В связи с наложением санкций на Российскую Федерацию и их влиянием на экономику Казахстана Союз строителей Казахстана предлагает вдвое увеличить государственные заказы на строительство. Об этом говорилось на пресс-конференции в НПП «Атамекен», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Из-за опасения резкого снижения коммерческого строительства необходима государственная поддержка отрасли в виде двукратного увеличения государственных заказов на строительство. Это мера позволит сохранить занятость и поддержать объемы строительства в РК. В том числе: срочно разработать и профинансировать инфраструктурные проекты в Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, областных и районных центрах», – сказала директор филиала «Союз строителей Казахстана» по городу Нур-Султану Ирина Манжанова.

Также, по ее словам, Союз строителей предлагает временно ввести налоговые каникулы для строительных организаций до конца 2022 года и отменить пени, штрафы по контрактам 2021 года, ввести кредитные каникулы для всех строительных организации до конца 2022 года, ввести мораторий на уголовное преследование за неуплату налогов и прочие экономические преступления до конца 2023 года.

В числе мер поддержки строительной отрасли, которые предлагает Союз строителей, также отмена запретов и защитных акцизов при импорте стройматериалов, отмена НДС для строительных организаций и предприятий стройиндустрии до конца 2022 года и быстрый возврат НДС на импорт. Предлагается при государственных закупках ввести беззалоговую 50% предоплату, и субсидирование на 15 % кредитов победителей конкурсов на госзаказы, без залога по гарантии государственного контракта.

В ходе пресс-конференции также отмечалось, что, в связи с наложением санкций на Российскую Федерацию и их влиянием на экономику Казахстана, более 30 000 строителей останутся без работы.