Нужно увеличивать пропускную способность международных транспортных коридоров – Алихан Смаилов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Планы по дальнейшему развитию сети автодорог республиканского значения обсуждены в Правительстве на совещании под председательством Премьер-Министра РК Алихана Смаилова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Primeminister.kz.

Министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев доложил, что на территории республики имеется восемь автомобильных транзитных коридоров общей протяженностью порядка 13 тысяч км.

В настоящее время ведется реконструкция трасс «Алматы – Талдыкорган – Усть-Каменогорск – Шемонаиха – гр. РФ» (768 км), «Актобе – Атырау – гр. РФ» (746 км), «Майкапшагай – Калбатау – Семей – Павлодар – гр. РФ» (415 км) и «Алматы – Астана – Петропавловск – гр. РФ» (31 км).

До 2030 года планируется модернизировать под І техническую категорию коридоры «Западная Европа – Западный Китай» (1 363 км) и «Астана – Костанай – гр. РФ» (830 км) и трассы «Атырау – Уральск – гр. РФ» (587 км).

Премьер-Министр подчеркнул, что нужно активизировать развитие логистических направлений в сторону России и Китая, а также Транскаспийского международного транспортного маршрута, синхронизировав эту работу с уполномоченными госорганами соседних стран.

По его словам, такой подход позволит быстрее устранить «узкие места» на стыке автодорог между государствами и, как следствие, существенно нарастить грузооборот.

«Необходимо увеличивать пропускную способность международных автомобильных и других логистических коридоров. Придать импульс всей этой работе. Параллельно с этим пристального внимания требует и модернизация пропускных пунктов», - сказал Алихан Смаилов.

По итогам совещания МИИР РК даны конкретные рабочие поручения.





Фото: primeminister.kz