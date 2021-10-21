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    Нужно улучшить работу интернета на побережье Алаколя – сенатор Султан Дюсембинов

    21 Октября 2021, 13:13

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О необходимости улучшить работу мобильного интернета на побережье Алаколя сообщил сенатор Султан Дюсембинов в своём депутатском запросе на имя Премьер-Министра страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Султан Дюсембинов отметил важность развития инженерной инфраструктуры побережья озера Алаколь. По его словам, в некоторых местах из-за высокой нагрузки на электросети чувствуется нехватка электроэнергии. Есть на Алаколе и проблемы с доступом к мобильному интернету.

    «Несмотря на то, что на территории туристических объектов есть станции мобильных операторов, их мощность не покрывает всё побережье Алаколя. В связи с этим, необходимо рассмотреть способы увеличения количества станций операторов мобильной связи, и предоставления высокоскоростного доступа в интернет по льготным ценам для объектов туризма», – сказал С. Дюсембинов.

    Также сенатор сообщил, что необходимо провести гидрогеологические исследования водных ресурсов для нужд подключаемых объектов и перспективных горнолыжных курортов. Такие работы в последний раз проводились в 1985 году.

    Напомним, сегодня под председательством Спикера Сената Маулена Ашимбаева состоялось заседание Палаты, на котором сенаторы рассмотрели законопроект « О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственных закупок, закупок недропользователей и субъектов естественных монополий, связи автомобильного транспорта и обороны « во втором чтении.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Туризм Интернет Сенат Цифровой Казахстан Алаколь
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