Нужно уделять особое внимание продовольственной безопасности – Жигули Дайрабаев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На предвыборных дебатах на телеканале «КТК» заместитель председателя партии «Ауыл» Жигули Дайрабаев заявил о необходимости решения вопроса по созданию Агробанка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Партия «Ауыл» предлагает новую политику повышения национального благосостояния, и мы готовы реализовать это. Партия намерена провести ревизию касательно аграрной сферы и сельской местности. Мы примем закон о продовольственной безопасности. Необходимы реформы, достойные индустриально-аграрной страны. За счет государственного бюджета освободим от кредитной нагрузки всех сельхозтоваропроизводителей. Мы решим вопрос с созданием Агробанка, который был не под силу многим», - сказал Жигули Дайрабаев.

По его словам, для сельхозпроизводителей необходимо отменить все виды налогов.

«В частности, партия «Ауыл» намерена создать в селах комфортный быт. Нужно восстанавливать инфраструктуру в селах и развивать ее. Нужно улучшать социальное положение женщин в селах, то есть, важно создавать условия для их проживания. Женщины, которые воспитывают дома детей, должны получать финансовую помощь от государства», - добавил член партии «Ауыл».

Он также отметил, что важно сокращать разрыв в сфере образования и медицинской деятельности между селом и городом.

«Мы превратим нашу страну в индустриально-аграрную державу, таким образом создадим государство с высоким уровнем продовольственной безопасности. Мы сформируем богатое село, развитые города и сильное государство», - добавил он.

Ранее сообщалось, что в прямом эфире телеканала КТК стартовали дебаты между представителями семи политических партий, участвующих в выборах в Мажилис Парламента РК.

В дебатах принимают участие член партии AMANAT Айдос Сарым, член Национального совета демократической партии «Ақ жол» Дания Еспаева, заместитель председателя партии «Ауыл» Жигули Дайрабаев, председатель «Народной партии Казахстана» Ермухамет Ертысбаев, член политсовета партии «Байтақ» Айнур Сабитова, сопредседатель партии «Respublica» Динара Шукижанова, председатель Общенациональной социал-демократической партии Асхат Рахимжанов.

Напомним, на дебатах, которые состоялись 1 марта на телеканале «QAZAQSTAN», заместитель председателя партии «Ауыл» Жигули Дайрабаев заявил о том, что нужно обратить внимание на вопрос повышения статуса человека труда на селе.



