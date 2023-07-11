Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.99 eur/kzt 497.8

    rub/kzt 4.89 cny/kzt 61.88
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Нужно уделить внимание поддержанию и должному развитию правого берега Астаны - Президент

    11 Июля 2023, 14:47

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Нам нужно равновесное развитие Астаны. Об этом сегодня заявил на совещании по вопросам развития столицы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    «Считаю необходимым задействовать потенциал предпринимательства и стимулировать инвестиционную активность частных застройщиков. Понятно, что инвесторы не желают тратить средства на снос и выкуп земельных участков на территории реновации. Им выгоднее застраивать пустые пространства с готовыми инженерными сетями на левом берегу Астаны. Но нужно находить компромиссы. Нужно уделить внимание поддержанию и должному развитию правого берега – старой части города, у нее есть своя харизма. Нам нужно равновесное развитие Астаны. Инвесторы должны сносить аварийные объекты, переселять жильцов в другие здания, а на освободившихся участках строить новые дома. Акимат же со своей стороны должен создавать им необходимые условия. Следует развивать городскую инженерную инфраструктуру, строить дороги и социальные объекты. Таким образом, общими усилиями можно будет решить проблему аварийного и ветхого жилья. Кроме того, это поможет нивелировать дисбалансы в развитии центра города и его окраин. Преобразится и внешний облик старой части города. Лучшие градостроительные решения, обеспечивающие комфортное проживание людей, должны использоваться на всей территории Астаны. Сверкающие небоскребы, богатые кварталы и настоящие трущобы, полуразрушенные здания – это не наш путь. Надо «выравнивать» ситуацию. В этом и заключается суть идеи создания справедливого общества», - сказал Президент.

    Ранее на совещании Глава государства указал на важность решения проблемы с питьевой водой в городе. Еще одной актуальной проблемой он назвал очистку сточных вод. В настоящее время в городе действует единственное очистное сооружение, которое работает на пределе своих возможностей.

    Также в ходе совещания Президент заявил о необходимости обеспечения надежного теплоснабжения столицы. Говоря о новых источниках тепла в Астане, Глава государства подчеркнул, что новые источники тепла нужно запустить в текущем году, и никаких отговорок здесь быть не должно. По его словам, необходимо безотлагательно и окончательно определиться со строительством второй очереди ТЭЦ-3 и третьей газовой котельной в Астане.

    Также Касым-Жомарт Токаев подчеркнул необходимость качественного строительства жилья и системном подходе в развитии города.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Президент Казахстана Астана Строительство
    Новости по теме
    Новости по теме
    Глава государства направил поздравительную телеграмму Королю Марокко
    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 28 июля
    «Джихад на месте» планировали террористы в Алматы
    Столичные прокуроры выявили многомиллиардные нарушения в сфере госзакупок
    Популярное
    1 Не служивших в армии казахстанцев освободят от получения военных билетов
    2 Бахрейн и Южная Корея вошли в топ стран, в которые вывозят казахстанцев в рабство
    3 «Джихад на месте» планировали террористы в Алматы
    4 Нурбакыт Тенизбаев стал акимом района в Алматинской области
    5 Оккультную целительницу выявили в Петропавловске