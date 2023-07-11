Нужно уделить внимание поддержанию и должному развитию правого берега Астаны - Президент

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Нам нужно равновесное развитие Астаны. Об этом сегодня заявил на совещании по вопросам развития столицы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Считаю необходимым задействовать потенциал предпринимательства и стимулировать инвестиционную активность частных застройщиков. Понятно, что инвесторы не желают тратить средства на снос и выкуп земельных участков на территории реновации. Им выгоднее застраивать пустые пространства с готовыми инженерными сетями на левом берегу Астаны. Но нужно находить компромиссы. Нужно уделить внимание поддержанию и должному развитию правого берега – старой части города, у нее есть своя харизма. Нам нужно равновесное развитие Астаны. Инвесторы должны сносить аварийные объекты, переселять жильцов в другие здания, а на освободившихся участках строить новые дома. Акимат же со своей стороны должен создавать им необходимые условия. Следует развивать городскую инженерную инфраструктуру, строить дороги и социальные объекты. Таким образом, общими усилиями можно будет решить проблему аварийного и ветхого жилья. Кроме того, это поможет нивелировать дисбалансы в развитии центра города и его окраин. Преобразится и внешний облик старой части города. Лучшие градостроительные решения, обеспечивающие комфортное проживание людей, должны использоваться на всей территории Астаны. Сверкающие небоскребы, богатые кварталы и настоящие трущобы, полуразрушенные здания – это не наш путь. Надо «выравнивать» ситуацию. В этом и заключается суть идеи создания справедливого общества», - сказал Президент.

Ранее на совещании Глава государства указал на важность решения проблемы с питьевой водой в городе. Еще одной актуальной проблемой он назвал очистку сточных вод. В настоящее время в городе действует единственное очистное сооружение, которое работает на пределе своих возможностей.

Также в ходе совещания Президент заявил о необходимости обеспечения надежного теплоснабжения столицы. Говоря о новых источниках тепла в Астане, Глава государства подчеркнул, что новые источники тепла нужно запустить в текущем году, и никаких отговорок здесь быть не должно. По его словам, необходимо безотлагательно и окончательно определиться со строительством второй очереди ТЭЦ-3 и третьей газовой котельной в Астане.

Также Касым-Жомарт Токаев подчеркнул необходимость качественного строительства жилья и системном подходе в развитии города.