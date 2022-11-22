Нужно создать незапирающиеся библиотеки в рекреационных зонах школ – Асхат Аймагамбетов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Незапирающиеся библиотеки в школах поручил создать министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов на аппаратном совещании в ведомстве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вопрос приобщения к чтению – очень важный вопрос. Тем более сейчас, с развитием технологий, эти мероприятия, которые некоторые коллеги называют воспитательными, разовые мероприятия – вы лучше внимание уделяйте не каким-то акциям, мероприятиям, флешмобам. Мы об этом уже говорили. Если говорить о воспитательной работе, это через чтение книг, через чтение художественной литературы. Это самое лучшее средство и метод для воспитания подрастающего поколения. Не надо читать нотации, не надо читать лекции. Дети сейчас эти вещи не совсем сразу и правильно понимают. Надо конкретно, через литературу. А для этого необходимо, чтобы все регионы приобретали в нужном количестве книги, делали доступными библиотеки, переформатировали работу библиотек», – сказал Асхат Аймагамбетов.

Министр подчеркнул, что в школах нужно предусмотреть не только традиционные библиотеки. Дополнительно к ним в рекреационных зонах нужно создать условия, чтобы школьники могли там выполнять домашние задания, чтобы там была доступна литература. То есть, незапирающиеся библиотеки. Потому, что не у всех детей дома есть соответствующие условия для занятий.



