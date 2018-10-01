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вчера 23:38 323
Нужно создать Фонд прямых инвестиции в несырьевой сектор - Президент
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил создать Фонд прямых инвестиции в несырьевой сектор, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Для реализации крупных прорывных проектов, следует рассмотреть вопрос создания Фонда прямых инвестиции в несырьевой сектор, работающего на принципе соинвестирования с иностранными инвесторами. Примерно выделить на это до 300 миллиардов тенге. Источники мы решим вместе», - отметил Президент, выступая с Посланием.
Глава государства подчеркнул, что крупные транснациональные корпорации охотнее придут в Казахстан, если Правительство станет софинансировать.
«Это надо дать и тогда будет для софинансирования приходить транснациональные компании. Мы планируем на это часть денег Правительства и тогда они с удовольствием идут на другую часть. Это было предложение Мамина, и я его принимаю», - отметил Глава государства.
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