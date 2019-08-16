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    Нужно сокращать разрыв между поколениями ученых – Максат Жабагин

    16 Августа 2019, 21:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На Августовской конференции Президент Касым-Жомарт Токаев четко обозначил приоритеты образования и науки. Такое мнение высказал заведующий лабораторией генетики человека Национального центра биотехнологии Максат Жабагин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В своем выступлении на Августовскойконференции Президент четко расставил все, что касается образования – всепроблемы, приоритеты и направления развития. В части науки, Президент сделалакцент на дальнейшее институциональное развитие ее. Важно, что он отметилнеобходимость обеспечения прозрачности и объективности финансирования научныхпроектов. Однако мне, как учёному, хотелось услышать больше деталей. Деталибыли раскрыты в выступлении министра Асхата Аймагамбетова. Тем не менее, длясебя я отметил один важный месседж Президента о том, что необходимо преодолетьразрыв между поколениями – молодыми и возрастными учёными, то есть консолидировать усилия в принятиипредложений для развития науки. Сейчасдля этого формируется Программа развития образования и науки на 2020-2025 годы,об этом сообщила на Форуме вице-премьер Гульшара Абдыкаликова, и до октября какот работников образования, так и от ученых, Правительство ждет предложений. Ученые, на мой взгляд, не должны стоять встороне, наоборот, нужно активно предлагать свое видение развития науки в Казахстанев соответствии с мировыми трендами. К таковым относятся исследования в области генетики ибиотехнологий. Эти направления в мире очень быстро развиваются и охватываютразличные сферы нашей жизни от медицины до агропромышленности», – сказалМ.Жабагин.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Образование Наука
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