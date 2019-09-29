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Нужно сохранить нетронутыми уникальные уголки города - аким Алматы

29 Сентября 2019 21:33
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Нужно сохранить нетронутыми уникальные уголки города - аким Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев осмотрел участки для развития территории Медеуского района города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В своём аккаунте в Instagram градоначальник отметил, что микрорайоне Горный гигант на средства частного инвестора строится музыкальный комплекс.

«В будущем здесь появятся новые общественные и социальные объекты. Микрорайон обретёт новое дыхание и станет новым центром притяжение жителей города», - написал Б. Сагинтаев.

Вместе с тем он добавил, что нужно соблюсти баланс между новым и старым Алматы, сохранить нетронутыми уникальные уголки, такие, например, как дубовая аллея в Горном гиганте.

«Также осмотрел участки, где по жалобам жителей требовалось навести порядок и благоустроить территории. Поручил акиму района Султанбеку Макежанову решить вопрос строительства пешеходного спуска к набережной р. Весновка», - говорится в посте акима города.

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Ключевые слова: Алматы, Экология, Акимат,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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