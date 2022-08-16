Нужно собственное производство сахарной свеклы - и.о. министра торговли

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Исполняющий обязанности заместителя Премьер-Министра - министра торговли и интеграции РК Серик Жумангарин заявил, что в ближайшее время Правительство утвердит план развития сахарной отрасли, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Во-первых, надо развивать сахарную отрасль, свекловичное производство. Прежде всего, понять схемы распределения. Я уже говорил, почему в свое время заводы были сосредоточены на юге, хотя свекла требует воды, свекла требует электроэнергии для производства. Все это в избытке есть на севере, надо понимать все эти вещи, есть определенные предложения, которые эксперты дают, говорят, может не стоит большие заводы ставить», - прокомментировал Серик Жумангарин журналистам в кулуарах заседания Правительства.

«Другие страны производят сахар. Поэтому Министерство сельского хозяйства готовит план развития сахарной отрасли, это правильно. Я честно говоря, с ним еще подробно не ознакомился, в ближайшее время он будет на заседании Правительства утвержден. Это, естественно, будет рост отраслей. Нужно собственное производство сахарной свеклы, чтобы не зависеть от мировых цен», - сообщил он.

По словам С. Жумангарина, мощности сахарных заводов хватает, чтобы обеспечить население полностью, но не хватает сырья. А сырье завозится из Латинской Америки и Индии.

«Сейчас речь идет о том, чтобы на первых порах дать средства заводам, чтобы они заключили долгосрочные контракты с производителями сахарного тростника в Латинской Америке, Индии. Это будет сделано для того, чтобы больше не беспокоиться. Задача моя - понять, почему такие вещи произошли, и больше таких ситуаций не допускать», - считает Серик Жумангарин.

Ранее исполняющий обязанности заместителя Премьер-Министра - министра торговли и интеграции РК Серик Жумангарин сообщил о своих планах в ведомстве.









Фото: пресс-служба Минсельхоза РК























