Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 468.1 eur/kzt 466.27

    rub/kzt 7.89 cny/kzt 68.12
Прогноз погоды
Нур-Султан+29+31℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Нужно собственное производство сахарной свеклы - и.о. министра торговли

    16 Августа 2022 13:19

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Исполняющий обязанности заместителя Премьер-Министра - министра торговли и интеграции РК Серик Жумангарин заявил, что в ближайшее время Правительство утвердит план развития сахарной отрасли, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Во-первых, надо развивать сахарную отрасль, свекловичное производство. Прежде всего, понять схемы распределения. Я уже говорил, почему в свое время заводы были сосредоточены на юге, хотя свекла требует воды, свекла требует электроэнергии для производства. Все это в избытке есть на севере, надо понимать все эти вещи, есть определенные предложения, которые эксперты дают, говорят, может не стоит большие заводы ставить», - прокомментировал Серик Жумангарин журналистам в кулуарах заседания Правительства.

    «Другие страны производят сахар. Поэтому Министерство сельского хозяйства готовит план развития сахарной отрасли, это правильно. Я честно говоря, с ним еще подробно не ознакомился, в ближайшее время он будет на заседании Правительства утвержден. Это, естественно, будет рост отраслей. Нужно собственное производство сахарной свеклы, чтобы не зависеть от мировых цен», - сообщил он.

    По словам С. Жумангарина, мощности сахарных заводов хватает, чтобы обеспечить население полностью, но не хватает сырья. А сырье завозится из Латинской Америки и Индии.

    «Сейчас речь идет о том, чтобы на первых порах дать средства заводам, чтобы они заключили долгосрочные контракты с производителями сахарного тростника в Латинской Америке, Индии. Это будет сделано для того, чтобы больше не беспокоиться. Задача моя - понять, почему такие вещи произошли, и больше таких ситуаций не допускать», - считает Серик Жумангарин.

    Ранее исполняющий обязанности заместителя Премьер-Министра - министра торговли и интеграции РК Серик Жумангарин сообщил о своих планах в ведомстве.



    Фото: пресс-служба Минсельхоза РК

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    #Правительство РК #Минсельхоз #Минторговли #Сахар
    Новости по теме
    Новости по теме
    Как на жизни казахстанцев отразилась реализация посланий Главы государства
    Казахстан на год приостановит экспорт военной продукции
    Новые схемы производства и реализации сахара предложил разработать Серик Жумангарин
    Кайрат Мырзахметов назначен зампредседателя Комитета госимущества и приватизации
    Популярное
    1 БелАЗ раздавил автомобиль с пятью пассажирами в Карагандинской области
    2 Штормовое предупреждение объявлено в восьми областях Казахстана
    3 Девятиклассник выдал полицейским электрошокер в Караганде
    4 Сделавшего ложное сообщение о потере ориентира в камышах нашли в Атырау
    5 20-летний парень погиб на стройке в Нур-Султане
    Новости партнеров