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    Нужно сделать всё возможное, чтобы защитить себя и близких от коронавируса - Нургуль Ульжекова

    5 Июля 2020, 18:41

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Руководитель общественного фонда «Мир равных возможностей» Нургуль Ульжекова высказалась о введении локдауна в стране с 5 июля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Еще недавно все спрашивали, есть ли у вас знакомые, кто заразился коронавирусом? А теперь этот вирус настолько близко подступил, что мы спрашиваем, как и чем надо лечиться... Нужно ли нам снова всем уйти на самоизоляцию, уйти в локдаун? Как бы это не назвали, самоизоляция нужна, но с полным обеспечением нуждающихся едой и медикаментами! Мы должны сделать все возможное, чтобы защитить себя и близких от этого вируса... В голове не укладывается, что граждане умудряются устраивать пиры во время карантина», - заявила она.

    Она надеется, что в связи с локдауном будет внедрен комплекс эффективных мер не только по недопущению распространения вируса, но и оказанию помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

    Напомним, 29 июня Президент Казахстана поручил госкомиссии внести предложения по вопросу введения жесткого карантина. С учетом осложнения эпидемиологической ситуации и роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в Казахстане, госкомиссия приняла решение о введении с 5 июля ограничительных мер на 14 дней. Опубликовано постановление главного государственного санитарного врача РК о введении строгих ограничительных карантинных мер.


    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Здравоохранение НПО Безопасность Общество
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