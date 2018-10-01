Нужно реализовать весь потенциал АПК - Президент
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев призвал увеличить эффективность производства и экспорта в агропромышленном комплексе (АПК) страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Нужно реализовать весь потенциал АПК. Основная задача - увеличить производительность труда. Экспорт переработанной продукции с хозяйства увеличить к 2022 году. Наш новый министр (сельского хозяйства РК) Умирзак Естаевич взялся за это, предложил программу, надеемся это будет выполнено. Все меры господдержки надо направить на привлечение современных агроотехнологий. Я специально взял опыт, который имеется у нас в Казахстане, ТОО «Бөрте-Милка»: за счет внедрения роботизированных систем и других инноваций в молочном производстве увеличила свою производительность в 2 раза», - сказал Глава государства, зачитывая ежегодное Послание народу Казахстана.
Президент продолжил приводить примеры.
АО «Атамекен-Агро»: совершенствование технологий и автоматизация производства позволила за 5 лет увеличить урожайность пшеницы в 2,7 раза.
«Мы никогда в жизни не достигали таких результатов, эта же (компания) достигла?! Она что, в космосе находится? «Байсерке Агро», знакомая нам всем, Темирхан Досмагамбетов т« ам. Его не воспринимает никто серьезно, на самом деле внедренное им капельное подпочечное орошение позволило поднять урожайность кукурузы в 3-4 раза. Он же смог, он привлек академиков, которые уже ушли на пенсию, привлек их знания и добивается урожайности, как в молокопроизводстве, так и в мясопроизводстве», - отметил Глава государства.
Нурсултан Назарбаев также пообещал заменить руководителей на иностранцев, если не будет эффективной работы.
«Есть такие примеры, их можно привести очень много. (...) У нас достаточно земли, достаточно специалистов, везде и все можно сделать. Давайте займемся. Мы должны использовать этот лучший опыт управления отраслью путем внедрения гибких и удобных стандартов, привлечения так называемых седых голов, успешны зарубежных специалистов в области сельского хозяйства. Их надо искать. Сингапур по всему миру в свое время искал. И ушедших на пенсию специалистов Японии привозил к себе, а не руководителей. А у нас кто руководит? А кто у нас руководит «Эйр Астана»? Англичанин. Кто руководит «Назарбаев Университетом»? Японец. Если не будете нормально работать, я всех оттуда приглашу вместо вас. Они лучше сделают экономику», - подчеркнул Глава государства.
«Этот опыт сегодня известен, интернет всем доступен, изучите его и внедрите у нас. Какие проблемы? Пригласите их, заплатите, в конце концов. Нужно выстроить систему обучения сельских предпринимателей вот этим новым навыкам. Поручаю Правительство в ближайшие три года на эти цели, в том числе науку, предусмотреть дополнительно не менее 100 миллиардов тенге ежегодно», - заключил Нурсултан Назарбаев.
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