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    Нужно развивать собственное производство стройматериалов – глава Союза строителей РК

    7 Декабря 2022, 15:57

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Президиума Союза строителей Казахстана Талгат Ергалиев сообщил, что до 60% используемых строительных материалов Казахстан завозит из-за рубежа. Спикер предлагает развивать собственное производство стройматериалов и создать конкретную программу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «До 60% строительных материалов мы завозим из-за рубежа, поэтому любой инвестиционный процесс сильно влияет на стоимость материалов. Нам надо развивать собственное производство строительных материалов. Для этого необходима конкретная программа», - сказал на пресс-конференции в здании столичного филиала НПП «Атамекен» Талгат Ергалиев.

    В основном Казахстан закупает стройматериалы в России, Германии, Турции, Китае, Иране. В Казахстане же производятся бетон, кирпичи, обрабатывающие материалы.

    «Все, что используется для каркаса дома, производим сами. Остальное закупаем в других странах. Даже дерево закупаем в России. Из-за курса валют строительные материалы подорожали», - добавил спикер.

    Ранее Талгат Ергалиев предложил перезапустить программу «7-20-25» с изменением условий.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Строительство
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