Нужно развивать неотложную помощь в каждой больнице - вице-министр здравоохранения

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вице-министр здравоохранения РК Лязат Актаева заявила о необходимости развивать неотложную помощь в каждой больнице, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Возникают вопросы, почему Дениса Тена не отвезли в ближайшую больницу... Она была не готова принимать экстренных больных, поэтому нужно в каждой клинике развивать неотложную помощь. Необходимо определить карту городов и минимизировать время доезда скорой помощи и обеспечить готовность клиник принимать экстренных больных», - сказала она в ходе заседания коллегии ведомства.

Ранее вице-министр объяснила выбор транспортировки тяжело раненого фигуриста в центральную городскую клиническую больницу в Алматы, а не в ближайшую, как называют в народе, совминовскую больницу (АО «Центральная клиническая больница»).

Напомним, бронзовый призёр Олимпийских игр в Сочи Денис Тен скончался 19 июля после нападения автограбителей. Ему нанесли множество колото-резаных ран верхней части правого бедра с переходом на паховую складку и ягодичной области. В посмертном диагнозе также говорится о множественных ссадинах лица, верхних конечностей, области обоих коленных суставов, геморрагическом шоке, клинической смерти.